 Rusia susține că a capturat două localități din estul Ucrainei. Kievul raportează lupte intense pe linia frontului | adevarul.ro
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Cristian Bușoi, la „Interviurile Adevărul”

Rusia susține că a capturat două localități din estul Ucrainei. Kievul raportează lupte intense pe linia frontului

Război în Ucraina
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Forțele ruse susțin că au preluat controlul asupra a două localități din regiunea Donețk, în estul Ucrainei, într-o zonă în care luptele continuă să fie intense. Ministerul rus al Apărării a anunțat că trupele sale au capturat Vasîutinske, aflat la câțiva kilometri est de Kramatorsk, și Torețk, situat la sud-vest de Drujkivka, potrivit agenției ruse de stat RIA, relatează Reuters.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Ucraina nu a confirmat însă schimbarea controlului asupra celor două localități, iar informațiile de pe câmpul de luptă nu au putut fi verificate independent. Rusia continuă să avanseze lent în regiunea Donețk, în pofida faptului că pozițiile de pe linia frontului, care se întinde pe aproximativ 1.200 de kilometri, s-au modificat relativ puțin în ultimele luni.

Potrivit blogului ucrainean de monitorizare a războiului DeepState, care utilizează informații din surse deschise pentru a urmări evoluțiile de pe front, trupele ruse au înregistrat progrese în apropiere de Illinivka, în zona orașului Kostiantînivka. De asemenea, sunt semnalate înaintări rusești în apropiere de Ceasiv Iar, la vest de Bahmut, oraș cucerit de Rusia în 2023 după luni de lupte extrem de intense.

Statul Major al armatei ucrainene a anunțat, în raportul său de duminică seară, că forțele Kievului au respins 24 de atacuri rusești în zona Kostiantînivka, Illinivka și a altor localități din regiune. Situația rămâne deosebit de disputată în jurul Kostiantînivka, unul dintre punctele importante ale apărării ucrainene din Donețk.

Comandanții ruși au susținut luna trecută că trupele Moscovei au cucerit Kostiantînivka, însă autoritățile ucrainene au respins afirmația. Evoluția luptelor din jurul orașului este urmărită cu atenție, deoarece o eventuală străpungere a pozițiilor ucrainene ar putea pune presiune asupra apărării din direcția Kramatorsk și Drujkivka.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a făcut referire, în discursul său video de duminică seară, la o schimbare majoră a pozițiilor de pe front. El a lăudat însă în mod special unitățile ucrainene care continuă să lupte în zonele Dobropillia, Kostiantînivka și Kramatorsk.

În timp ce Moscova încearcă să prezinte înaintările locale drept progrese pe front, Kievul insistă asupra rezistenței forțelor sale și a respingerii atacurilor rusești. În lipsa unor confirmări independente, amploarea exactă a schimbărilor teritoriale anunțate de Rusia rămâne neclară.

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