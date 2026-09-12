Țările BRICS cer „reținere maximă” în conflictul din Orientul Mijlociu. Apel pentru protejarea civililor

Țările membre ale BRICS au cerut, sâmbătă, „reținere maximă” din partea tuturor actorilor implicați în conflictul din Orientul Mijlociu și au avertizat asupra riscului unei noi escaladări a tensiunilor. Apelul apare într-o declarație comună adoptată în prima zi a summitului BRICS de la New Delhi.

Țările BRICS cer „reținere maximă” în conflictul din Orientul Mijlociu. Foto: Shutterstock

„Ne exprimăm via noastră preocupare în faţa escaladării continue a tensiunilor în Orientul Mijlociu şi, în conformitate cu poziţiile noastre naţionale, îndemnăm (părţile) la reţinere maximă, precum şi la evitarea acţiunilor susceptibile să agraveze situaţia”, se arată în document, citat de AFP.

Statele BRICS au cerut, de asemenea, protejarea populației și a infrastructurilor civile și au încurajat continuarea eforturilor diplomatice pentru găsirea unei soluții care să asigure pacea, securitatea și stabilitatea în regiune.

„Facem apel la protecţia populaţiilor şi infrastructurilor civile”, se precizează în declarația comună.

Țările BRICS și-au exprimat „grava preocupare” față de atacurile asupra infrastructurilor civile și a instalațiilor nucleare pașnice aflate sub protecția Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), despre care afirmă că încalcă dreptul internațional.

Mai multe obiective nucleare din Iran au fost lovite de forțele americane și israeliene de la începutul conflictului, în februarie.

În paralel, blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran, după atacurile americane și israeliene, continuă să afecteze piața petrolului. Prin această rută maritimă tranzita înainte de izbucnirea războiului aproximativ 20% din petrolul mondial, iar perturbarea transporturilor a contribuit la creșterea prețurilor la carburanți.