SUA: NATO nu va tolera atacuri hibride împotriva statelor Alianței

Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că statele membre ale Alianței nu trebuie să tolereze atacuri hibride deliberate. O îngrijorare deosebită în cadrul NATO o reprezintă tentativa de atac cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle. Washingtonul este pregătit să sprijine aliații în gestionarea unor astfel de incidente, relatează agenția Reuters.

Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO

Matthew Whitaker a numit incidentul de la Leipzig mai îngrijorător decât alte cazuri recente petrecute pe teritoriul statelor NATO. În episoadele anterioare era vorba despre drone rusești care atacau Ucraina și deviau de la traiectorie.

„Apoi mai avem ceea ce aș numi acțiuni hibride mai alarmante, așa cum am văzut la Leipzig, așa cum am văzut în Polonia", a declarat Whitaker, în marja unei conferințe de afaceri desfășurate în Italia.

Potrivit acestuia, statele NATO trebuie să fie pregătite pentru astfel de amenințări și să rămână vigilente. De asemenea, ele trebuie să transmită un semnal clar ca răspuns la asemenea provocări.

„Dacă reușim să identificăm cine face acest lucru, așa cum a procedat Germania, vom declara cu fermitate că acest lucru este inacceptabil și că nu îl vom tolera", a spus Whitaker.

Ambasadorul american a avertizat, de asemenea, asupra unor posibile atacuri împotriva infrastructurii critice. Printre țintele potențiale, el a menționat în mod special obiectivele energetice. Potrivit acestuia, autoritățile naționale trebuie să monitorizeze astfel de obiective și să urmărească atent eventualele amenințări.

Responsabilitatea principală pentru reacția la astfel de incidente rămâne la nivelul fiecărui stat membru NATO în parte. Totuși, SUA sunt pregătite să sprijine aliații în contracararea atacurilor hibride, a mai spus Whitaker.

Germania a convenit deja cu Uniunea Europeană și cu NATO asupra unei abordări privind reacția la amenințările hibride venite din partea Rusiei. Cancelarul Friedrich Merz a declarat că Berlinul va acționa rapid și își va coordona pașii cu partenerii internaționali. Berlinul intenționează să introducă un pachet amplu de măsuri, în timp ce UE pregătește noi sancțiuni împotriva Moscovei. Un reprezentant al Comandamentului Cibernetic și de Informații al Bundeswehrului, Sönke Marahrens, a declarat că Germania a conștientizat cu întârziere amploarea operațiunilor hibride rusești.