Cum se pregătesc aliații europeni din NATO pentru o posibilă reducere a sprijinului militar american?

Statele europene membre NATO analizează scenarii în care ar trebui să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărarea continentului, pe fondul planurilor Statelor Unite de a reduce contribuția militară disponibilă pentru Alianță în cazul unei crize sau al unui conflict în Europa.

Potrivit Bloomberg, oficiali americani au prezentat în ultimele săptămâni, în cadrul reuniunilor NATO, propuneri privind diminuarea unor forțe și capabilități care, în prezent, sunt rezervate pentru sprijinirea aliaților europeni.

Modelul de forțe al NATO stabilește ce unități și echipamente militare americane aflate în afara Europei pot fi desfășurate rapid pe continent în situații de urgență.

Ce reduceri sunt luate în calcul

Un înalt oficial militar occidental, citat de Bloomberg, a declarat că planurile discutate includ reducerea cu aproximativ 30% a numărului de bombardiere strategice alocate NATO, precum și diminuarea semnificativă a capacităților de drone pentru recunoaștere și atac.

De asemenea, ar putea fi reduse aproximativ jumătate dintre navele puse la dispoziția Alianței și circa o treime din avioanele de luptă.

Nu a fost anunțat un calendar oficial pentru implementarea acestor schimbări, însă discuțiile au alimentat preocupările europene privind viitorul arhitecturii de securitate a continentului.

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Subiectul a fost discutat și în cadrul unei reuniuni a miniștrilor apărării din grupul E5, care reunește Polonia, Germania, Franța, Italia și Regatul Unit.

Potrivit surselor citate, participanții au analizat capacitatea Europei de a îndeplini obiectivele de apărare ale NATO utilizând resursele și echipamentele disponibile pe continent, în eventualitatea unei implicări americane mai reduse.

SUA intenționează să își reorienteze resursele

Publicația The New York Times a relatat că administrația președintelui Donald Trump ia în considerare o reducere semnificativă a numărului de aeronave și nave destinate operațiunilor NATO în Europa.

Potrivit documentelor consultate de publicație, planul ar include:

-reducerea numărului de avioane de luptă F-16 și F-15E disponibile pentru NATO de la aproximativ 150 la 100

-diminuarea flotei de avioane maritime de patrulare și recunoaștere

-retragerea aeronavelor de realimentare în zbor utilizate pentru operațiuni europene

-redistribuirea unor nave de război, inclusiv a unor grupuri navale de atac, către alte regiuni

-reducerea numărului de bombardiere strategice asociate teatrului european

Oficialii Pentagonului nu au confirmat cifrele vehiculate, dar au declarat că Washingtonul analizează modalități de ajustare a prezenței sale militare în Europa.

Impact asupra capacităților NATO

Experții avertizează că o eventuală reducere a contribuției americane ar putea afecta anumite capacități esențiale ale Alianței, în special în domeniile recunoașterii, supravegherii și loviturilor la mare distanță.

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Deși multe state europene dețin sisteme similare, analiștii consideră că amploarea și capacitățile forțelor americane oferă un nivel suplimentar de descurajare în raport cu Rusia.

Giuseppe Spatafora, cercetător la Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene, a declarat că fiecare reducere poate fi compensată individual, însă efectul cumulat ar putea modifica semnificativ postura defensivă a NATO în Europa.

Îngrijorări privind angajamentul politic al Washingtonului

Pentru unii oficiali europeni, principala preocupare nu este legată doar de echipamentele militare, ci și de disponibilitatea politică a Statelor Unite de a interveni în apărarea aliaților.

Anton Hofreiter, membru al Bundestagului german, a afirmat că o parte dintre europeni se întreabă dacă Washingtonul ar răspunde în aceeași măsură unei crize majore care ar afecta continentul.

Aceste dezbateri au loc într-un context de preocupări în creștere privind securitatea europeană și de intensificare a discuțiilor despre consolidarea capacităților proprii de apărare ale Uniunii Europene.

În același timp, oficiali militari americani susțin că Statele Unite trebuie să își distribuie resursele între mai multe regiuni strategice și să reducă dependența aliaților europeni de sprijinul militar american.

Generalul Alexus Grynkewich a declarat recent că NATO s-a bazat prea mult timp pe capacitățile furnizate de Statele Unite și că această situație trebuie să se schimbe în anii următori.

Deși Washingtonul își poate reduce anumite contribuții, Statele Unite vor rămâne, potrivit oficialilor americani, unul dintre cei mai importanți furnizori de capabilități militare din cadrul NATO. În paralel, mai multe state europene și-au majorat în ultimii ani bugetele pentru apărare și încearcă să accelereze producția de armament și modernizarea forțelor armate.