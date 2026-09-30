Peste 200.000 de locuințe, vizate de expropriere. Planul care aprinde spiritele în Germania

Lidera partidului Die Linke din Berlin, Elif Eralp, care se pregătește să joace un rol central în conducerea capitalei germane, a promis să treacă în proprietatea publică peste 200.000 de locuințe deținute de mari companii, în încercarea de a reduce presiunea asupra chiriilor.

Chiriile în Berlin au crescut foarte mult/FOTO:Shuterstock

Planul a stârnit însă critici din partea mediului de afaceri, care avertizează că o asemenea măsură ar putea afecta investițiile și construcția de noi locuințe, scrie Daily Mail.

Eralp, supranumită „Mamdani de Germania”, a condus Die Linke către cel mai bun rezultat electoral al partidului la Berlin. Formațiunea a contribuit la schimbarea echilibrului politic din capitală și este pe cale să intre pentru prima dată într-o coaliție care să conducă orașul.

„Berlinul a votat clar pentru o schimbare de politică, pentru un Berlin accesibil, în care toată lumea să poată trăi cu demnitate, indiferent de venituri sau de origine, și pentru ca problema chiriilor să fie abordată în sfârșit în mod consecvent”, a declarat Eralp.

De la „sărac, dar sexy” la una dintre cele mai scumpe capitale

Berlinul a fost descris în trecut de fostul primar Klaus Wowereit drept „sărac, dar sexy”. Orașul a devenit însă tot mai scump în ultimele decenii, iar chiriile relativ mici pentru care era cunoscut cândva sunt tot mai greu de găsit.

În campania electorală, Eralp a promis exproprierea a peste 200.000 de locuințe deținute de companii imobiliare.

Die Linke își are originile în partidul comunist al fostei Germanii de Est, iar în această campanie formațiunea a obținut câștiguri nu doar în bastioanele sale tradiționale din estul Berlinului, ci și în zonele centrale și vestice ale capitalei.

Întrebată despre planul de expropriere și despre costurile sale, Eralp a spus că își menține poziția.

Social-democrații din Berlin au estimat că o asemenea operațiune ar putea costa aproximativ 20 de miliarde de euro.

Eralp susține că obiectivul este reducerea influenței marilor proprietari corporativi, printre care Deutsche Wohnen și Vonovia.

Companiile avertizează asupra efectelor asupra construcțiilor

Planul a fost criticat de reprezentanți ai mediului de afaceri.

Emmanuel Heisenberg, directorul general al companiei de renovări Ecoworks, a declarat pentru The Telegraph că exproprierile ar putea provoca „un haos uriaș” pe piața imobiliară și ar putea afecta construcția de noi locuințe.

„Cred că acest lucru va crea un haos uriaș”, a spus el, argumentând că o intervenție foarte agresivă împotriva pieței private ar putea determina companiile să renunțe la noi proiecte de construcții.

Luka Mucic, directorul general al Vonovia, a spus că grupul este dispus să discute soluții pentru deficitul de locuințe din Berlin, dar a avertizat că „socializarea nu creează locuințe noi”.

Cancelarul Friedrich Merz a criticat, la rândul său, planul. El a spus că implementarea unei asemenea politici ar avea „efecte devastatoare” asupra investițiilor străine și a afirmat că se așteaptă la adoptarea rapidă a unor măsuri legislative pentru a împiedica exproprierile.

Eralp, în centrul negocierilor pentru viitoarea administrație

Cu puțin timp înaintea campaniei, Eralp era cunoscută în principal în cercurile politice de stânga. Rezultatul obținut de Die Linke o plasează acum în centrul negocierilor privind viitoarea administrație a capitalei germane.

Partidele social-democrat și ecologist, potențiali parteneri de coaliție, au indicat că sunt pregătite să discute formarea unui guvern regional alături de Die Linke.

Ambele formațiuni cer însă clarificări în privința acuzațiilor de antisemitism formulate de-a lungul timpului la adresa unor structuri locale ale partidului Die Linke din Berlin. Aceste controverse au apărut în special în contextul criticilor la adresa Israelului.

Subiectul este deosebit de sensibil în Germania, unde autoritățile au raportat o creștere a incidentelor antisemite după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului și războiul care a urmat în Gaza.

Merz a descris creșterea antisemitismului drept „o rușine pentru Germania” și a promis măsuri împotriva incidentelor din Berlin, despre care a spus că au provocat îngrijorare în rândul partenerilor europeni.

Eralp a declarat că este „o prioritate absolută” ca evreii din Berlin, precum și musulmanii și toate celelalte comunități, „să se simtă în siguranță și să poată avea o viață bună aici”.

„Pentru mine este absolut clar că glorificarea violenței și a terorismului este complet inacceptabilă”, a declarat Eralp în cadrul unei conferințe de presă.