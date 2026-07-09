Trump condiționează retragerea trupelor americane din Europa de Groenlanda și Iran: „Nu am luat încă o decizie”

Președintele american Donald Trump a declarat că o eventuală retragere suplimentară a trupelor SUA din Europa va depinde de evoluția negocierilor privind Groenlanda și de atitudinea aliaților europeni față de Iran. Liderul de la Casa Albă a criticat din nou statele europene pentru că nu au sprijinit Washingtonul în conflictul cu Teheranul, susținând că oferta lor de ajutor a venit prea târziu.

Declarațiile au fost făcute la bordul aeronavei Air Force One, în timpul zborului spre Statele Unite, după încheierea summitului NATO desfășurat în Turcia.

Întrebat de jurnaliști dacă intenționează să retragă și alte contingente americane din Europa și din ce state ar putea fi acestea, Trump a răspuns că nu a luat încă o hotărâre definitivă.

„Nu am luat încă o decizie finală. Multe vor depinde de Groenlanda. Foarte multe, după cum vă puteți imagina. Vom ajunge la un acord foarte bun privind Groenlanda. Iar dacă nu, este posibil să fac acest lucru”, a declarat președintele american.

Critici la adresa aliaților europeni

Trump a afirmat că decizia sa va fi influențată și de evoluția situației din Orientul Mijlociu, reluând criticile la adresa partenerilor europeni din NATO.

Potrivit liderului american, statele europene nu au fost dispuse să sprijine Statele Unite în momentul în care Washingtonul avea nevoie de susținere în confruntarea cu Iranul, iar disponibilitatea lor de acum este lipsită de utilitate.

„Ei vor să ajute acum, dar este puțin cam târziu, pentru că, în esență, acolo nu mai sunt prea multe lupte. Când au avut ocazia și posibilitatea să ne sprijine, au ales să nu o facă. Acum toți vor să meargă acolo și spun că vor să ajute. Dar noi nu avem nevoie de ajutorul lor”, a declarat Trump.

Președintele american a sugerat că armata SUA este capabilă să gestioneze singură situația din regiune și că sprijinul militar al aliaților europeni nu mai este necesar.

Groenlanda rămâne o prioritate pentru Casa Albă

În marja summitului NATO, Donald Trump și-a reiterat dorința ca Groenlanda să ajungă sub controlul Statelor Unite, recunoscând însă că o astfel de inițiativă ar afecta relațiile Washingtonului cu aliații din cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Replica de la Copenhaga nu a întârziat. Premierul danez Mette Frederiksen a reafirmat că Groenlanda nu este de vânzare și că Danemarca își va apăra teritoriul.

Interesul administrației Trump pentru insulă este justificat prin poziția strategică a Groenlandei în regiunea arctică și prin resursele naturale importante de care dispune aceasta.

Reducerea prezenței militare americane în Europa a început deja

În ultimele luni, administrația Trump a făcut deja primii pași în direcția reducerii prezenței militare americane pe continentul european.

În luna mai, Pentagonul a redus numărul brigăzilor de luptă desfășurate în Europa de la patru la trei. Totodată, aproximativ 5.000 de militari americani au fost retrași din Germania, iar administrația de la Washington a blocat rotația planificată a unor trupe prin Polonia.

Donald Trump a declarat anterior că analizează și diminuarea prezenței militare americane în Italia, argumentând că mai mulți aliați europeni au refuzat să participe la operațiunile militare desfășurate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

Declarațiile liderului de la Casa Albă alimentează din nou incertitudinile privind viitorul angajamentului militar american în Europa, într-un moment în care statele NATO încearcă să își consolideze capacitatea de apărare în fața amenințărilor venite dinspre Rusia și Orientul Mijlociu.