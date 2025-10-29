Ambasadorul SUA la NATO asigură că prezența Statelor Unite în România „rămâne solidă”, după anunțul privind retragerea militarilor americani

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a transmis miercuri, 29 octombrie, că Statele Unite rămân angajate față de România, „ca aliat de încredere în NATO, partener strategic vital și forță importantă pentru securitatea Europei.”

Statele Unite rămân angajate față de România — ca aliat de încredere în NATO, partener strategic vital și forță importantă pentru securitatea Europei. Prezența noastră solidă și angajamentul durabil față de Europa rămân neclintite, inclusiv sprijinul pentru operațiunea Eastern Sentry”, a transmis ambasadorul pe X.

România si Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, anunță Ministerul Apărării Naționale din România.

„Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu. Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american.

Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune. Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO.

Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, potrivit MApN.

Potrivit a trei oficiali americani și europeni care au fost informați cu privire la această chestiune, administrația a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, anunțul oficial fiind așteptat în zilele următoare.