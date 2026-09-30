 România a ratat calificarea la Campionatul European U21 din 2027 după eșecul din meciul cu Finlanda | adevarul.ro
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România a ratat calificarea la Campionatul European U21 din 2027 după eșecul din meciul cu Finlanda

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Un nou eșec pentru fotbalul nostru. Echipa de tineret a României a ratat calificarea la Campionatul European sub 21 de ani (U21) de anul viitor. Naționala noastră a fost învinsă cu 2-0 (1-0) de formația Finlandei, pe Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, într-un meci din Grupa A a preliminariilor. Prin acest insucces s-a ratat a patra prezență consecutivă la turneele finale U21.

Tricolorii mici au ratat o ocazie de gol în meciul cu Finlanda
Tricolorii mici au ratat o ocazie de gol în meciul cu Finlanda Foto: Sportpictures

România avea nevoie de o victorie la o diferență de trei goluri pentru a rămâne în cursa calificării. Și nu numai că n-a reușit-o, ci a pierdut prin golul marcat de Luka Hyrylainen (min. 28) și autogolul lui Mario Bărăitaru (min. 85).

Echipa antrenată de Costin Curelea a avut ocazii de gol, însă nu au reușit să concretizeze niciuna. Radaslavescu (min. 2) a trimis un șut de la distanță, însă portarul finlandez a reținut mingea. Burnete (min. 33) a șutat pe lângă poartă, iar Vermeșan (min. 37) nu a reușit să reia în poartă, de la 6 metri. După pauză, portarul Jaaso Jantunen a respins șutul-centrare periculos al lui Ciubotaru (min. 62), Burnete a trimis cu capul peste poartă (min. 63), iar apoi șutul său din afara careului a fost respins de portar.

Oaspeții au deschis scorul prin Luka Hyrylainen (min. 28), care a reluat în plasă balonul pasat de Mentu. În min. 85, la o minge centrată de Talvitie, Bărăitaru a deviat mingea în propria poartă.

Nordicii au mai avut o ocazie de gol în minutul 47, dar Pașcalău a blocat șutul lui Talvitie.

În urma acestei victorii, Finlanda a urcat pe primul loc în clasament, cu 22 de puncte (9 meciuri), urmată de Spania 21p (8m), România 16p (9m), Kosovo 11p (8m), Cipru 3p (8m) și San Marino 0p (8m).

Prima clasată la finalul preliminariilor din fiecare grupă ajunge la turneul final, în timp ce, din cele 9 ocupantele ale locurilor 2 în toate grupele, cea mai bună echipă se califică direct, iar celelalte 8 dispută play-off de calificare, tur-retur.

România va juca ultimul său meci marți, 6 octombrie, la ora 20.00, contra Spaniei, pe Estadio Municipal Can Misses din Ibiza.

România a folosit următoarea echipă în meciul cu Finlanda: 1. Ștefan Lefter - 2. Andrei Dorobanțu (4. Mario Bărăitaru, 27), 5. Răzvan Pașcalău, 3. Matteo Duțu, 19. Kevin Ciubotaru - 16. Raul Daniel Cîmpean, 8. Luca Banu (21. Cristian Mihai, 46) - 18. Iustin Doicaru (7. Remus Guțea, 78), 10. Eduard Radaslavescu (13. Alexandru Stoian, 56), 11. Rareș Burnete (căpitan) - 20. Ioan Vermeșan (9. Atanas Trică, 56). Rezerve neutilizate au fost 12. Codruț Sandu - 14. Alexandru Șuteu, 17. Yanis Pîrvu, 22. Lorenzo Biliboc.

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