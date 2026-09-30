Sf. Ciprian, fostul vrăjitor sărbătorit pe 2 octombrie. Ce s-a întâmplat când a încercat să-i facă vrăji fecioarei Iustina

Sfântul Ciprian este sărbătorit pe 2 octombrie, împreună cu Sfânta Iustina, tânăra care, potrivit tradiției, a determinat convertirea lui la creştinism. Înainte de a o întâlni, Ciprian a fost vrăjitor, iar astăzi credincioșii îi cer protecția împotriva farmecelor și blestemelor.

Foto: arhiva Adevărul

Cine a fost Sf. Ciprian, sărbătorit pe 2 octombrie

Sfântul Ciprian a trăit în secolul al III-lea, în Antiohia Siriei, și, potrivit tradiției bisericești, s-a născut într-o familie păgână din Cartagina. De mic a fost pregătit pentru slujirea zeului păgân Apollo, iar mai târziu a învățat filosofia și practicile magice, călătorind în Egipt, Atena și Caldeea. În Antiohia, Ciprian era cunoscut drept un mare vrăjitor și oamenii veneau la el pentru tot felul de probleme pe care sperau să le rezolve prin magie.

Potrivit scrierilor religioase despre viaţa lui, Ciprian putea să provoace vântul, tunetele și ploaia, să strice recoltele și să-i vatăme pe oameni. Aceleaşi surse spun că folosea adesea otrăvuri, invoca duhurile rele şi chiar făcea jertfe umane.

Viața lui s-a schimbat însă după întâlnirea cu Iustina, care a reuşit să-l determine să renunţe la magia neagră şi să se creştineze. S-a botezat, și-a ars cărțile de magie, apoi a intrat în slujba Bisericii, devenind preot și, mai târziu, episcop.

După convertire, a propovăduit credința creștină, dar a fost denunțat autorităților, întemnițat și torturat împreună cu Iustina. Cei doi au fost executați prin tăierea capului la Nicomidia și sunt pomeniți împreună în fiecare an, pe 2 octombrie, potrivit crestinortodox.ro.

Povestea Sfântului Ciprian și a Iustinei

În mod neaşteptat, convertirea Sfântului Ciprian la creştinism a început cu o poveste de iubire. Aglaid, un tânăr din Antiohia, era îndrăgostit nebuneşte de Iustina, o tânără creştină care nu voia să se căsătorească cu el.

După ce a tot încercat să o convingă, însă s-a tot lovit de refuzul fetei, Aglaid a apelat la Ciprian, cunoscut ca un iscusit vrăjitor despre care se spunea că putea folosi magia pentru a-i face pe oameni să-și schimbe voința.

Ciprian a acceptat să-l ajute. A chemat duhurile pe care le slujea și le-a trimis spre casa Iustinei. Numai că niciuna dintre încercările sale nu a dat rezultat. Iustina s-a rugat și a postit în tot acest timp, iar când făcea semnul Sfintei Cruci, duhurile dispăreau.

Puterea Iustinei de a rezista prin credinţa sa nestrămutată l-a făcut să pună la îndoială magia neagră, a ars cărțile de vrăjitorie, s-a botezat și și-a schimbat complet viața.

Iustina a rămas alături de Ciprian și după convertirea lui. Cei doi au ajuns să mărturisească împreună credința creștină, iar pentru aceasta au fost arestați. Au fost supuși chinurilor și, în cele din urmă, executați la Nicomidia. Biserica îi cinstește împreună, iar ziua lor de pomenire este 2 octombrie.

Sfântul Ciprian şi Sfânta Iustina Foto: crestinortodox.ro.

Numele Sfântului Ciprian este legat astăzi mai ales de rugăciunile pentru izbăvirea de vrăji și blesteme. Acatistul său este citit de credincioși pentru protecție, liniște sufletească și ajutor în perioade în care se simt amenințați sau tulburați.

La București, oamenii merg pentru rugăciune la Biserica Zlătari, de pe Calea Victoriei, unde se află mâna dreaptă a sfântului, păstrată într-o raclă aflată în partea stângă a altarului.