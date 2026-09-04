 Și-a rezervat vacanța cu 900 de euro, apoi hotelul i-a cerut peste 10.000 de euro: „Plătește sau nu mai veni”. Motivul pentru care prețurile au explodat | adevarul.ro
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Și-a rezervat vacanța cu 900 de euro, apoi hotelul i-a cerut peste 10.000 de euro: „Plătește sau nu mai veni”. Motivul pentru care prețurile au explodat

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Un turist care și-a rezervat cu mai bine de un an înainte o vacanță în Luxor, Egipt, s-a trezit că trebuie să plătească de peste zece ori mai mult pentru aceeași cazare. Acesta rezervase trei camere pentru patru persoane și achitase aproximativ 900 de euro pentru trei nopți. Ulterior, hotelul l-a anunțat că tariful a crescut și i-a cerut aproximativ 10.000 de euro pentru aceeași rezervare. În caz contrar, rezervarea urma să fie anulată.

Egiptul, destinație populară pentru eclipsa din 2027
Egiptul, destinație populară pentru eclipsa din 2027 Foto: sursa: Pexels

Hubert Bartkowiak, din Gniezno, Polonia, își planificase din timp călătoria la Luxor împreună cu prietenii săi. Cu mai bine de un an înainte de vacanță, acesta a făcut rezervarea prin Booking.com, relatează The Mirror.

Turistul a rezervat trei camere pentru patru persoane la Luxor View Hotel și a plătit 1.040 de dolari, aproximativ 895 de euro, pentru trei nopți. Costul era de circa 74 de euro de persoană pe noapte.

Ulterior, reprezentanții hotelului l-au informat că tarifele pentru perioada respectivă au crescut semnificativ. „Vă rugăm să rețineți că prețurile au crescut. Pentru rezervarea dumneavoastră în această perioadă, camera va costa aproximativ 1.120 de euro pe noapte”, i-a transmis un reprezentant al hotelului.

Pentru cele trei camere, timp de trei nopți, costul total ajungea la aproximativ 10.000 de euro, față de cei circa 895 de euro achitați inițial.

Hubert a refuzat să plătească suma suplimentară. În urma refuzului, un angajat al hotelului i-ar fi transmis că unitatea urma să fie închisă „pentru renovări” și că nu va avea nicio cameră dacă se va prezenta la hotel.

„Hotelul va fi închis pentru renovări. Sunteți liber să plecați. Nu veți avea nicio cameră”, se arăta în mesajul primit de turist.

Situația s-a schimbat după ce publicația britanică The Mirror a contactat Booking.com în numele lui Hubert. În cele din urmă, hotelul a acceptat să respecte rezervarea la prețul inițial.

Și alți turiști au primit solicitări de mii de euro

Cazul lui Hubert nu este singular. Mai mulți turiști care și-au rezervat din timp cazarea în Egipt, Spania, Tunisia și alte regiuni aflate pe traseul eclipsei totale de Soare din 2027 susțin că au primit solicitări pentru sume mult mai mari sau că rezervările le-au fost anulate.

Kara Wiley a povestit că rezervase un hotel în Luxor și plătise 681 de dolari, aproximativ 586 de euro, pentru trei nopți. Ulterior, proprietarul i-a cerut 3.900 de dolari, aproximativ 3.350 de euro, pentru aceeași perioadă.

„Nu îmi permit această sumă, iar zborurile mele sunt deja rezervate”, a scris femeia într-o postare pe un grup de Facebook.

Pe grupurile de Facebook și în discuțiile de pe Reddit au apărut numeroase relatări similare. Turiștii care și-au făcut rezervările cu mult timp înainte se tem că ar putea ajunge la destinație fără să mai aibă unde să se cazeze.

Un astfel de caz l-a vizat pe David Tunnicliffe. Acesta a rezervat o vilă în Escalona del Prado, Spania, cu doi ani înainte de eclipsă. Gazda i-a anulat rezervarea cu doar o zi înainte ca turistul să ajungă, deși acesta urma să petreacă o săptămână acolo.

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David nu a mai reușit să ia legătura cu proprietarul, iar e-mailurile trimise acestuia au revenit cu eroare. Din fericire, turistul a găsit o altă cazare în ultimul moment. Aceasta a costat de două ori mai mult, însă platforma prin care făcuse rezervarea a acceptat să acopere diferența.

Eclipsa din 2027 a dus prețurile la niveluri uriașe

Creșterea prețurilor este legată de interesul uriaș pentru eclipsa totală de Soare din 2 august 2027.

Fenomenul astronomic va începe deasupra Oceanului Atlantic și va traversa sudul Spaniei și nordul Africii. Traseul va continua prin Orientul Mijlociu și Cornul Africii, înainte ca eclipsa să se încheie în Oceanul Indian.

Evenimentul este așteptat cu un interes deosebit datorită duratei eclipsei totale. În anumite zone, inclusiv în Luxor, întunericul total va dura până la 6 minute și 23 de secunde.

Durata neobișnuit de mare a totalității a determinat numeroși turiști să își planifice călătoriile cu mult timp înainte. Cererea ridicată pentru camere și proprietăți în zonele de unde eclipsa va putea fi urmărită a dus deja la apariția unor prețuri spectaculoase.

În El Palmar, Spania, o vilă pentru șase persoane, situată la aproximativ 600 de metri de plajă, este oferită pentru 33.129 de euro pentru o singură noapte, scrie publicația citată. 

Ce drepturi au turiștii când prețul vacanței este majorat

Potrivit Citizens Advice, turiștii trebuie să verifice termenii și condițiile rezervării pentru a vedea dacă există o clauză care permite modificarea prețului.

În cazul pachetelor turistice, compania nu poate majora tariful dacă acest lucru nu este prevăzut în termenii și condițiile contractului.

Chiar și atunci când există o prevedere care permite majorarea, aceasta poate fi justificată, potrivit regulilor prezentate de Citizens Advice, de anumite situații, precum creșterea prețului combustibilului, modificarea taxelor sau tarifelor percepute de terți ori fluctuațiile cursurilor de schimb valutar.

Compania trebuie să informeze clientul în scris cu privire la intenția de a majora prețul și să îi acorde un interval rezonabil pentru a decide dacă acceptă noul tarif sau dorește să anuleze vacanța.

Dacă este oferit un alt pachet turistic, clientul trebuie să fie informat și cu privire la prețul acestuia.

De asemenea, în cazul pachetelor turistice, majorarea trebuie comunicată cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea vacanței, iar compania trebuie să explice motivul pentru care prețul a crescut.

Dacă majorarea depășește 8%, turistul are dreptul, potrivit regulilor prezentate de Citizens Advice, să anuleze vacanța fără să plătească o taxă și să primească înapoi banii achitați.

Regulile respective se referă însă la pachetele turistice. În cazul unei simple rezervări de cazare, drepturile turistului pot fi diferite, iar condițiile contractului și politica platformei sau a hotelului trebuie verificate.

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