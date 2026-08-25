O destinație de vacanță extrem de populară printre români trece printr-o schimbare importantă. Turiștii ruși, care obișnuiau să ajungă în număr mare aici, au dispărut în ultimii ani, iar locul lor este ocupat tot mai mult de britanici, germani, francezi, elvețieni și italieni.

Halkidiki, o destinație preferată de turiștii români Foto: foto: Pexels

Este vorba despre Halkidiki, una dintre cele mai cunoscute destinații de vacanță din Grecia, apreciată pentru plajele spectaculoase și apele sale cristaline.

„Nu există niciun loc ca Halkidiki”, spun localnicii, dar și locuitorii din Salonic, pentru care regiunea este de mult timp o destinație tradițională de vacanță. Peninsula este căutată nu doar în timpul verii, ci și pe tot parcursul anului, mai ales pentru escapadele scurte de weekend, relatează Euronews.

Potrivit datelor oficiale, peste un milion de turiști străini, în majoritate europeni, au vizitat Halkidiki în 2025. Sezonul turistic din acest an se desfășoară într-un ritm similar sau chiar mai bun.

Nici incendiul de proporții izbucnit în zona Siviri nu a reușit să afecteze semnificativ sezonul turistic. Imaginile cu focul care a cuprins zona nu au fost urmate de o scădere a numărului de vizitatori.

Potrivit proprietarilor de hoteluri, nu au existat anulări, iar turiștii au continuat să vină inclusiv în zona afectată direct de incendiu.

Singura schimbare observată în acest sezon este durata sejururilor. Mulți dintre turiști aleg să petreacă mai puține zile în Halkidiki decât în trecut, însă sunt dispuși să cheltuiască mai mult în timpul vacanței.

Războiul din Ucraina a schimbat profilul turiștilor

În ultimii ani, profilul turiștilor din Halkidiki s-a modificat semnificativ. Una dintre cele mai importante schimbări este scăderea puternică a numărului de turiști ruși.

Războiul din Ucraina și sancțiunile europene, care includ și interzicerea zborurilor directe între aeroporturile din Grecia și Rusia, au afectat puternic această piață.

În trecut, turiștii ruși își combinau vacanțele în Halkidiki cu vizite la Muntele Athos. În prezent, această piață s-a orientat în mare parte către Turcia.

Cine le-a luat locul rușilor

Golul lăsat de turiștii ruși a fost compensat de vizitatorii din alte țări. Halkidiki continuă să fie o destinație tradițională pentru turiștii din Serbia, Bulgaria și Macedonia de Nord, însă în regiune ajung tot mai mulți turiști din Europa Occidentală.

Britanicii, germanii, francezii, elvețienii și italienii aleg din ce în ce mai des Halkidiki pentru vacanțele de vară.

Apele cristaline și plajele spectaculoase sunt printre principalele atracții, iar mulți dintre turiștii occidentali care descoperă regiunea revin în anii următori.