 Când va avea loc următoarea eclipsă: peste șase minute în care Soarele va dispărea complet. Unde poate fi văzută | adevarul.ro
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Când va avea loc următoarea eclipsă: peste șase minute în care Soarele va dispărea complet. Unde poate fi văzută

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O eclipsă totală de Soare spectaculoasă va avea loc pe 2 august 2027, iar pasionații de astronomie și turiștii au început deja să-și planifice călătoriile. Fenomenul va putea fi observat din mai multe destinații turistice populare, inclusiv Spania, Maroc și Egipt.

Eclipsa din 2027 va fi mult mai lungă decât cea din 2026
Eclipsa de lună foto: Alexandra Tătaru/FB

Eclipsa totală de Soare din 2027 este considerată una dintre cele mai importante experiențe astronomice ale următorilor ani. Motivul principal este durata neobișnuit de mare a perioadei de totalitate, care va ajunge la 6 minute și 22 de secunde în punctul de maxim al eclipsei. Spre comparație, eclipsa totală de Soare din 2026, care a avut loc 12 august, a durat maximum 2 minute și 18 secunde. Această durată maximă a fost atinsă în Oceanul Atlantic, foarte aproape de coasta de vest a Islandei, potrivit cntraveller.

„Eclipsa secolului”, pe 2 august 2027

Pe măsură ce Luna va trece între Pământ și Soare, aceasta va acoperi complet discul solar pentru observatorii aflați pe traseul umbrei sale.

În timpul totalității, cerul se va întuneca brusc, temperaturile pot scădea, iar stelele și unele planete vor deveni vizibile. În același timp, va putea fi observată coroana solară, atmosfera exterioară a Soarelui, care în mod normal este greu de văzut din cauza luminozității intense a discului solar.

Specialiștii consideră durata eclipsei din 2027 unul dintre principalele motive pentru care evenimentul este atât de așteptat.

Ultima eclipsă totală de Soare care a depășit șase minute a avut loc în 1991. O eclipsă cu o durată similară nu va mai avea loc până în 2114.

Traseul eclipsei trece prin destinații turistice celebre

Umbra Lunii va traversa Oceanul Atlantic și va ajunge în sudul Spaniei, după care va continua prin Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Egipt, Arabia Saudită, Yemen și Somalia.

Sudul Spaniei este una dintre cele mai accesibile variante pentru turiștii europeni. Traseul va trece prin zone din provinciile Cádiz și Málaga, inclusiv prin regiuni de pe Costa del Sol și în apropiere de Tarifa.

Potrivit publicației citate, și Gibraltar se află pe traseul totalității, ceea ce ar putea transforma celebra Stâncă într-unul dintre cele mai spectaculoase locuri de unde poate fi urmărit fenomenul.

Eclipsa totală unică din 2027, un spectacol cosmic ce nu se va mai repeta în viețile noastre. Cum și unde să trăiești noaptea în plină zi

O altă variantă este Marocul. În Tanger, totalitatea va dura aproape cinci minute, iar turiștii vor putea combina observarea eclipsei cu o vacanță în nordul Africii.

Luxor, una dintre cele mai bune destinații

Pentru cei care vor să vadă eclipsa cât mai mult timp, Egiptul va fi una dintre destinațiile de top. În zona Luxor, totalitatea va dura aproximativ 6 minute și 22 de secunde, aproape de durata maximă a fenomenului.

Turiștii vor putea transforma experiența într-o vacanță mai amplă, cu vizite la templele de la Karnak și Luxor, Valea Regilor și o croazieră pe Nil.

Locul are și o semnificație aparte pentru un astfel de eveniment. Egiptenii antici urmăreau cu atenție fenomenele cerești și atribuiau Soarelui o importanță majoră în religia și cultura lor.

Hotelurile și croazierele încep deja să se ocupe

Cei care vor să urmărească eclipsa sunt sfătuiți să nu lase rezervările pentru ultima clipă. Hotelurile din zonele aflate pe traseul totalității, precum și excursiile organizate și croazierele, încep deja să fie rezervate.

Turiștii care aleg să călătorească pe cont propriu sunt sfătuiți să ajungă la destinație cu câteva zile înainte de 2 august 2027. În ziua eclipsei, drumurile ar putea fi extrem de aglomerate, iar anumite zone ar putea impune restricții sau limite de acces.

De asemenea, este recomandată alegerea unor hoteluri care permit anularea sau modificarea rezervării. Vremea rămâne unul dintre factorii care pot influența experiența, chiar dacă unele dintre regiunile aflate pe traseu au, în general, condiții favorabile pentru observarea cerului.

Un lucru este esențial: pentru a vedea adevăratul spectacol al eclipsei, turiștii trebuie să se afle în interiorul traseului de totalitate. Chiar și o eclipsă parțială de 99% nu oferă același efect – coroana solară, întunericul brusc și schimbarea spectaculoasă a atmosferei pot fi observate doar în timpul totalității.

Pentru pasionații de astronomie, 2 august 2027 se anunță astfel drept una dintre cele mai importante date ale deceniului, iar destinații precum Spania, Maroc și Egipt ar putea deveni adevărate puncte de atracție pentru turiștii veniți să vadă fenomenul.

Eclipsa din 2 august 2027 nu va fi totală în România, ci doar parțială, dar va fi mult mai vizibilă decât cea de anul acesta. Discul solar va fi acoperit între aproximativ 50% și 60%, în funcție de regiune.

Cum se produce o eclipsă de soare

O eclipsă de Soare are loc atunci când Luna se interpune între Pământ și Soare, acoperind discul solar. Deși Luna este de 400 de ori mai mică decât Soarele, ea se află de 400 de ori mai aproape de noi, ceea ce face ca cele două corpuri cerești să aibă un diametru aparent aproape identic. Atunci când acoperirea este totală, lumina solară este blocată complet timp de câteva minute, iar ziua se transformă pentru scurt timp în noapte.

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