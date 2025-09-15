Serviciul rus de Informații Externe (SVR) susține că tulburările din Serbia ar fi rezultatul „activității subversive” a Bruxelles-ului și că Uniunea Europeană urmărește să aducă la putere o conducere loială propriilor interese.

Într-un comunicat transmis luni, Serviciul rus de Informații Externe (SVR) a afirmat că Uniunea Europeană ar pregăti un „Maidan” în Serbia, profitând de actualele proteste la care participă masiv tineretul. „Scopul curentului liberal european este de a aduce la putere în această mare țară balcanică o conducere ascultătoare și loială Bruxelles-ului”, se arată în mesajul SVR.

Potrivit instituției, elitele europene reușesc să radicalizeze tinerii, care trec „de la protestul pașnic la metode revoluționare de luptă și violență”. Totuși, SVR susține că planul va eșua: „Motivul este păstrarea în societatea locală a unor puternice sentimente patriotice, influența unificatoare a Bisericii Ortodoxe Sârbe, precum și memoria agresiunii NATO și a bombardamentelor asupra țării, care au dus la destrămarea acesteia”.

Vucic: „4 miliarde de dolari au fost cheltuite pentru prăbușirea Serbiei”

Președintele sârb Aleksandar Vucic a acuzat la rândul său serviciile speciale ale mai multor state că au încercat să destabilizeze țara. „4 miliarde de dolari au fost cheltuite pentru prăbușirea statului. Principalul organizator al revoluțiilor colorate vine din exterior. Aceștia sunt angajați ai diferitelor servicii de informații, ei fac acest lucru din mai multe țări”, a declarat Vucic sâmbătă, într-un interviu pentru TV Informer.

Contextul protestelor din Serbia

De aproape 10 luni, Serbia este zguduită de proteste naționale și blocaje universitare, izbucnite după tragedia din 1 noiembrie 2024, când 16 persoane au murit în urma prăbușirii acoperișului gării din Novi Sad. Clădirea fusese recent renovată, iar manifestanții au acuzat guvernul de corupție și lucrări prost executate.

Studenții, partidele de opoziție și ONG-urile pentru drepturile omului au denunțat și violența poliției împotriva protestatarilor, cerând organizarea de alegeri anticipate. De asemenea, opoziția îl acuză pe Vucic și Partidul Progresist Sârb (SNS) de legături cu crima organizată, de reprimarea libertății presei și de utilizarea forței împotriva rivalilor politici.

SVR: „Maidanul sârb” nu va reuși

SVR afirmă că Bruxelles-ul finanțează ONG-uri și mass-media din Serbia pentru a mobiliza electoratul protestatar și a transforma demonstrațiile într-un „Maidan sârb”, după un scenariu deja aplicat în alte state. „La Bruxelles se speră că finanțarea mass-media și a ONG-urilor va permite mobilizarea electoratului protestatar, va scoate oamenii în stradă și va încheia «Maidanul sârb» după un scenariu repetat de multe ori”, susține serviciul rus.

În final, SVR acuză Uniunea Europeană de promisiuni false: „Promisiunile mincinoase ale oficialilor europeni cu privire la «intrarea iminentă în grădina europeană înflorită» nu sunt decât o momeală. Pentru această perspectivă tot mai îndepărtată va trebui să se plătească cu cuceririle și memoria strămoșilor. Poporul sârb mândru și unit nu este necesar Uniunii Europene”, se arată în comunicatul serviciului rus.