„Războiul bate la porțile Europei”. Un important lider european avertizează: libertatea continentului și relația cu SUA sunt în pericol

Războiul care face ravagii la porțile Europei reprezintă o amenințare directă la adresa libertății și securității continentului, a avertizat cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în discursul său de Anul Nou. Liderul german a subliniat că agresiunea Rusiei nu este un conflict izolat, ci parte a unei strategii mai ample îndreptate împotriva întregii Europe.

„Parteneriatul nostru cu Statele Unite ale Americii, care a fost mult timp garantul fiabil al securității noastre, se schimbă”, a declarat Merz în discursul său, distribuit jurnaliștilor înainte de difuzarea televizată.

„Pentru noi, europenii, aceasta înseamnă că trebuie să ne apărăm și să ne afirmăm interesele mult mai puternic pe cont propriu”, a adăugat Merz, potrivit nytimes.

Cancelarul nu a precizat exact cum se schimbă relația cu SUA sau care sunt motivele acestei schimbări, însă declarațiile sale vin pe fondul semnalelor tot mai clare din partea administrației Trump, care indică faptul că Statele Unite nu mai consideră apărarea Europei o prioritate esențială.

În decembrie, administrația a publicat o strategie de securitate națională care recomandă ca țările europene să își asume „responsabilitatea principală” pentru apărarea proprie.

Merz a subliniat și amenințările Rusiei. „La urma urmei, vedem tot mai clar că agresiunea Rusiei a fost și este parte a unui plan vizând întreaga Europă. Germania se confruntă, de asemenea, zilnic cu sabotaje, spionaj și atacuri cibernetice.”, a spus cancelarul.

Guvernul german pregătește cetățenii pentru o eră cu riscuri de securitate mai mari.

În acest an, Germania a eliminat limitele constituționale privind cheltuielile militare, permițând cheltuieli suplimentare pentru armament, și a lansat o inițiativă pentru creșterea numărului de soldați cu aproape 50% în următorul deceniu.

„Nu suntem victime ale circumstanțelor externe. Nu suntem la cheremul marilor puteri. Mâinile noastre nu sunt legate. Germania este o țară mare care s-a reinventat de fiecare dată, a ieșit mai puternică din crize, a generat coeziune și oferă tuturor cetățenilor săi un cămin locuibil și plăcut.”, a spus cancelarul, încercând să transmită încredere cetățenilor.

Discursul vine la aproape opt luni de la preluarea funcției de către Merz, într-un context de scădere record a popularității guvernului.

În același timp, partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a înregistrat creșteri în sondaje, apropiindu-se de Uniunea Creștin-Democrată condusă de Merz, în ciuda faptului că a fost etichetat ca extremist de agenția națională de informații.

Tradiția discursului anual al cancelului Germaniei, asemănător Stării Uniunii din SUA, datează de dinaintea Primului Război Mondial și oferă liderului ocazia de a prezenta cetățenilor realizările și planurile guvernului. Spre deosebire de omologul american, discursul nu este tratat ca un eveniment politic și nu sunt difuzate replici publice.

„Vrem să fim în măsură să ne apărăm pentru a nu fi nevoiți să ne apărăm”, a încheiat Merz, evidențiind angajamentul Germaniei față de propria securitate și suveranitate în fața noilor provocări internaționale.