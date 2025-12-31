search
Miercuri, 31 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Războiul bate la porțile Europei”. Un important lider european avertizează: libertatea continentului și relația cu SUA sunt în pericol

0
0
Publicat:

Războiul care face ravagii la porțile Europei reprezintă o amenințare directă la adresa libertății și securității continentului, a avertizat cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în discursul său de Anul Nou. Liderul german a subliniat că agresiunea Rusiei nu este un conflict izolat, ci parte a unei strategii mai ample îndreptate împotriva întregii Europe.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz FOTO: Profimedia
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz FOTO: Profimedia

„Parteneriatul nostru cu Statele Unite ale Americii, care a fost mult timp garantul fiabil al securității noastre, se schimbă”, a declarat Merz în discursul său, distribuit jurnaliștilor înainte de difuzarea televizată.

Pentru noi, europenii, aceasta înseamnă că trebuie să ne apărăm și să ne afirmăm interesele mult mai puternic pe cont propriu”, a adăugat Merz, potrivit nytimes.

Cancelarul nu a precizat exact cum se schimbă relația cu SUA sau care sunt motivele acestei schimbări, însă declarațiile sale vin pe fondul semnalelor tot mai clare din partea administrației Trump, care indică faptul că Statele Unite nu mai consideră apărarea Europei o prioritate esențială.

În decembrie, administrația a publicat o strategie de securitate națională care recomandă ca țările europene să își asume „responsabilitatea principală” pentru apărarea proprie. 

Merz a subliniat și amenințările Rusiei. „La urma urmei, vedem tot mai clar că agresiunea Rusiei a fost și este parte a unui plan vizând întreaga Europă. Germania se confruntă, de asemenea, zilnic cu sabotaje, spionaj și atacuri cibernetice.”, a spus cancelarul.

Guvernul german pregătește cetățenii pentru o eră cu riscuri de securitate mai mari.

În acest an, Germania a eliminat limitele constituționale privind cheltuielile militare, permițând cheltuieli suplimentare pentru armament, și a lansat o inițiativă pentru creșterea numărului de soldați cu aproape 50% în următorul deceniu.

„Nu suntem victime ale circumstanțelor externe. Nu suntem la cheremul marilor puteri. Mâinile noastre nu sunt legate. Germania este o țară mare care s-a reinventat de fiecare dată, a ieșit mai puternică din crize, a generat coeziune și oferă tuturor cetățenilor săi un cămin locuibil și plăcut.”, a spus cancelarul, încercând să transmită încredere cetățenilor.

Discursul vine la aproape opt luni de la preluarea funcției de către Merz, într-un context de scădere record a popularității guvernului. 

În același timp, partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a înregistrat creșteri în sondaje, apropiindu-se de Uniunea Creștin-Democrată condusă de Merz, în ciuda faptului că a fost etichetat ca extremist de agenția națională de informații.

Tradiția discursului anual al cancelului Germaniei, asemănător Stării Uniunii din SUA, datează de dinaintea Primului Război Mondial și oferă liderului ocazia de a prezenta cetățenilor realizările și planurile guvernului. Spre deosebire de omologul american, discursul nu este tratat ca un eveniment politic și nu sunt difuzate replici publice.

„Vrem să fim în măsură să ne apărăm pentru a nu fi nevoiți să ne apărăm”, a încheiat Merz, evidențiind angajamentul Germaniei față de propria securitate și suveranitate în fața noilor provocări internaționale.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu cât cresc prețurile
stirileprotv.ro
image
Chirilă, Rimes, Moga, pe capul lui BOLOJAN, în prag de An Nou! Ce îi reproșează cântăreții
gandul.ro
image
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
mediafax.ro
image
Transferul lui Louis Munteanu la DC United nu prinde nici măcar top 10 al jucătorilor plecați din SuperLiga! Pe ce loc se clasează atacantul
fanatik.ro
image
Cum a ajuns România, în 2025, în presa internațională
libertatea.ro
image
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
antena3.ro
image
Comoară celtică rară, descoperită într-o mlaștină din Elveția. Monede de aur și un secret vechi de milenii
observatornews.ro
image
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință
cancan.ro
image
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
prosport.ro
image
Vârsta de pensionare a militarilor în 2026. Când creşte, toate schimbările anunţate
playtech.ro
image
Louis Munteanu, față în față cu Lionel Messi! Când sunt programate meciurile dintre DC United și Inter Miami și ce alte vedete va întâlni românul în MLS
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! Patronul a anunțat transferul lui Louis Munteanu. Salariu uriaș: de 4 ori mai mare decât la CFR
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Declarația obligatorie la ANAF pe care proprietari de locuințe trebuie să o depună până la 25 mai. Altfel, riscă amendă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
PRIMELE imagini cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat de boala lui. Cum arată după chimioterapie și după ce a slăbit 30 de kilograme / FOTO
romaniatv.net
image
Noi creșteri de prețuri în 2026! Se majorează, de la 1 ianuarie, accizele la bere, vin, alcool şi combustibili
mediaflux.ro
image
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
gsp.ro
image
Viața exclusivistă a fiicei după moartea femeii din Sibiu. Lux în Dubai, vacanțe exotice și o nouă moștenire vizată în timp ce ancheta era în desfășurare
actualitate.net
image
Interviu exclusiv cu Radu Ciucă, producător de montaj în emisiunea „La Măruță” și în podcastul „Acasă La Măruță”: „Dacă mă ajută Dumnezeu, cu puțin noroc, o să fiu în următorul sezon Survivor”
actualitate.net
image
Fructele pe care nutriționiștii le recomandă în luna ianuarie. Au proprietăți antiinflamatoare puternice
click.ro
image
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
click.ro
image
Prognoza numerologică pentru 2026. Resetarea cosmică începe acum. De ce acest an este un punct de cotitură pentru noi toți
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
image
Fructele pe care nutriționiștii le recomandă în luna ianuarie. Au proprietăți antiinflamatoare puternice

OK! Magazine

image
Ce este blestemul Kennedy, care a lovit din nou. Detalii șocante, după ce și nepoata lui JFK a murit la doar 35 de ani, lăsând în urmă doi copii mici

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă