Echipajul unui petrolier ce se îndrepta spre Venezuela a pictat steagul rusesc pe navă pentru a scăpa de paza de coastă a SUA

Garda de Coastă a SUA a suspendat o operațiune de confiscare a unui petrolier sancționat după ce pe coca acestuia a fost pictat steagul rusesc, relatează presa americană.

Potrivit publicației Wall Street Journal, oficiali americani au declarat sub anonimat că navele Pazei de Coastă a SUA au urmărit petrolierul de mare tonaj Bella 1 în Oceanul Atlantic vreme de peste 10 zile, menținându-se la o distanță de aproximativ 800 de metri.

Forțele speciale erau pregătite să urce la bord dar au așteptat undă verde de la Casa Albă. Situația s-a complicat după ce pe coca navei Bella 1 a apărut un steag rusesc pictat rudimentar.

Conform Convenției ONU privind dreptul maritim, Garda de Coastă are autoritatea de confisca nave apatride sau care fac obiectul unei suspiciuni de fraudă. În momentul în care au început să urmărească petrolierul, autoritățile americane suspectau că Bella 1 naviga sub un pavilion fals și, prin urmare, făcea obiectul unui ordin judecătoresc de confiscare.

Washingtonul este îngrijorat că Rusia ar fi putut exploata lacunele legale și să fi înregistrat retroactiv petrolierul fără vreo inspecție, pentru a provoca o confruntare. SUA încearcă în prezent să clarifice statutul petrolierului pe canale diplomatice.

Nava Bella 1 este deținută de o companie turcă și a fost plasată sub sancțiuni de către SUA din pricina faptului că transportă petrol iranian și folosesște veniturile pentru a finanța organizații considerate teroriste precum Hezbollah, houthii yemeniți și Corpul Gardienilor Revoluției. Petrolierul este considerat parte a așa-numitei flote din umbră, fiind utilizată pentru transportul de petrol sancționat din Rusia, Iran și Venezuela.

NYT: Paza de coastă a încercat să intercepteze petrolierul în Marea Caraibelor în timp ce se îndrepta spre Venezuela

Într-o încercare de a evita capturarea și a revendica protecția Rusiei, echipajul petrolierului a pictat un steag rusesc pe navă, au declarat marți doi oficiali americani pentru NYT.

Este cea mai recentă întorsătură de situație, într-o poveste bizară care a început pe 21 decembrie, când Garda de Coastă a SUA a încercat să intercepteze nava Bella 1 în Marea Caraibelor, în timp ce naviga spre Venezuela pentru a colecta petrol. Nava a devenit ținta cvasi -blocadei impuse de președintele Trump asupra resurselor economice vitale ale guvernului venezuelean.

Membrii echipajului navei Bella 1 au pictat ulterior un steag rusesc pe petrolier în timp ce încercau să scape de autoritățile americane, iar în prezent revendică statutul rusesc, potrivit oficialilor americani, care au fost informați despre această chestiune și au vorbit sub condiția anonimatului.

Potrivit acestora, nava și-a schimbat recent cursul spre nord-vest, dinspre Marea Mediterană, îndreptându-se spre Groenlanda sau Islanda, au declarat oficialii. Se presupune că nava nu este încărcată. Transponderul de localizare al navei Bella 1 nu a mai fost pornit din 17 decembrie.

Oficiali americani citați au declarat că Garda de Coastă a încercat să intercepteze nava Bella 1 în Caraibe după ce a stabilit că aceasta nu arbora un pavilion național valid.

Dar nava nu s-a conformat și a continuat să navigheze. De atunci, a fost urmărită de forțele americane.

Este neobișnuit ca petrolierele civile să fugă de aceste operațiuni. Echipajele altor două petroliere interceptate de forțele americane în apropierea Venezuelei în această lună nu s-au opus confiscării.

Oficialii au declarat că au obținut un mandat de confiscare pe baza angajării precedente a navei în comerțul cu petrol iranian.

Majoritatea echipajului navei Bella 1 este din Rusia, India și Ucraina, potrivit unuia dintre oficiali.

Garda de Coastă a reușit să urce la bordul unui alt petrolier în Caraibe la începutul lunii, iar Statele Unite au intrat în posesia unui al treilea petrolier pe 10 decembrie. Acesta se află acum într-un port din Texas. Oficialii federali spun că intenționează să confișteze mai multe petroliere implicate în comerțul cu petrol al Venezuelei, care oferă țării veniturile vitale pentru economie.

Acțiunile au loc la câteva zile după ce CIA a efectuat un atac cu drone asupra unei instalații portuare din Venezuela, pe fondul unei campanii de presiune împotriva guvernului Maduro. Atacul este prima operațiune americană cunoscută în interiorul Venezuelei, în contextul în care atacurile armatei americane asupra ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri au avut loc până acum în apele internaționale.