Serbia se confruntă cu a cincea noapte consecutivă de proteste violente. Sediile Partidului Progresist Sârb (SNS), condus de Aleksandar Vučić, au fost incendiate, iar confruntările dintre manifestanți și poliție s-au intensificat.

Potrivit BBC, poliția din Valjevo a folosit grenade paralizante și gaze lacrimogene după ce un grup de persoane mascate a atacat și incendiat mai multe sedii ale SNS. Pe străzile din Belgrad și Novi Sad au fost raportate acuzații de violență și brutalitate polițienească, însă Ministerul de Interne al Serbiei a negat aceste afirmații.

Pe rețelele de socializare a circulat o înregistrare video neverificată, în care polițiștii ar fi fost surprinși bătând un bărbat în Valjevo. Michael O'Flaherty, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, și-a exprimat îngrijorarea, avertizând asupra „forței disproporționate a poliției” și cerând autorităților să „pună capăt arestărilor arbitrare și să detensioneze situația”.

Reacția lui Vučić și sprijinul Rusiei

Președintele Aleksandar Vučić a reacționat sâmbătă pe Instagram, scriind că „violența este o expresie a slăbiciunii totale” și promițând să „pedepsească bătăușii”. Acesta a respins din nou cererile de alegeri anticipate, denunțând protestele drept parte a unui complot străin menit să-l răstoarne.

În paralel, Ministerul de Externe al Rusiei a transmis sprijinul său pentru liderul de la Belgrad: „Nu putem rămâne insensibili la ceea ce se întâmplă în Serbia frățească”. Moscova a subliniat că poliția „utilizează metode și mijloace legale pentru a stăpâni mulțimile violente” și că „ordinea publică, securitatea și viețile oamenilor” sunt puse în pericol.

De la tragedia din Novi Sad la proteste de amploare

Manifestațiile au început după tragedia din noiembrie anul trecut, când prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad a ucis 16 persoane. Evenimentul a devenit un simbol al corupției generalizate, iar solicitările inițiale pentru o anchetă transparentă s-au transformat rapid în cereri pentru alegeri anticipate și pentru încheierea celor 12 ani de conducere a lui Vučić.

Protestele anticorupție au adunat sute de mii de oameni, fiind în mare parte pașnice până miercuri, când loialiștii pro-guvernamentali au organizat contramanifestații. În weekend, forțele de poliție antirevoltă au fost din nou desfășurate în mai multe orașe, inclusiv în Belgrad, unde protestatarii au atacat sediile și steagurile SNS, dar și clădirea Partidului Radical Sârb, partener de coaliție al guvernului.