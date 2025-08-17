search
Duminică, 17 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video A cincea noapte de proteste în Serbia: sediile partidului de guvernământ au fost incendiate

0
0
Publicat:

Serbia se confruntă cu a cincea noapte consecutivă de proteste violente. Sediile Partidului Progresist Sârb (SNS), condus de Aleksandar Vučić, au fost incendiate, iar confruntările dintre manifestanți și poliție s-au intensificat.  

Serbia se confruntă cu a cincea noapte consecutivă de proteste violente FOTO: X
Serbia se confruntă cu a cincea noapte consecutivă de proteste violente FOTO: X

Potrivit BBC, poliția din Valjevo a folosit grenade paralizante și gaze lacrimogene după ce un grup de persoane mascate a atacat și incendiat mai multe sedii ale SNS. Pe străzile din Belgrad și Novi Sad au fost raportate acuzații de violență și brutalitate polițienească, însă Ministerul de Interne al Serbiei a negat aceste afirmații.

Pe rețelele de socializare a circulat o înregistrare video neverificată, în care polițiștii ar fi fost surprinși bătând un bărbat în Valjevo. Michael O'Flaherty, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, și-a exprimat îngrijorarea, avertizând asupra „forței disproporționate a poliției” și cerând autorităților să „pună capăt arestărilor arbitrare și să detensioneze situația”.

Reacția lui Vučić și sprijinul Rusiei

Președintele Aleksandar Vučić a reacționat sâmbătă pe Instagram, scriind că „violența este o expresie a slăbiciunii totale” și promițând să „pedepsească bătăușii”. Acesta a respins din nou cererile de alegeri anticipate, denunțând protestele drept parte a unui complot străin menit să-l răstoarne.

În paralel, Ministerul de Externe al Rusiei a transmis sprijinul său pentru liderul de la Belgrad: „Nu putem rămâne insensibili la ceea ce se întâmplă în Serbia frățească”. Moscova a subliniat că poliția „utilizează metode și mijloace legale pentru a stăpâni mulțimile violente” și că „ordinea publică, securitatea și viețile oamenilor” sunt puse în pericol.

De la tragedia din Novi Sad la proteste de amploare

Manifestațiile au început după tragedia din noiembrie anul trecut, când prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad a ucis 16 persoane. Evenimentul a devenit un simbol al corupției generalizate, iar solicitările inițiale pentru o anchetă transparentă s-au transformat rapid în cereri pentru alegeri anticipate și pentru încheierea celor 12 ani de conducere a lui Vučić.

Protestele anticorupție au adunat sute de mii de oameni, fiind în mare parte pașnice până miercuri, când loialiștii pro-guvernamentali au organizat contramanifestații. În weekend, forțele de poliție antirevoltă au fost din nou desfășurate în mai multe orașe, inclusiv în Belgrad, unde protestatarii au atacat sediile și steagurile SNS, dar și clădirea Partidului Radical Sârb, partener de coaliție al guvernului.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
digi24.ro
image
Ce înseamnă eșecul lui Trump și succesul lui Putin după întâlnirea din Alaska. Analist: ”Rusia va profita masiv de asta”
stirileprotv.ro
image
Mirel Palada DEMASCĂ schema multinaționalelor! Datele surprinzătoare prezentate de sociolog
gandul.ro
image
Horoscop 17 august. Zi plină de surprize în dragoste și reușite profesionale pentru toate zodiile
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de un tânăr care a câștigat aproape 5 milioane de euro la loto. „Părinții mi-au spus că nu mai sunt binevenit în familie”
fanatik.ro
image
Prețurile de pe litoral: Eforie Nord v. Nisipurile de Aur. Cum se scumpeşte hamsia când înoată spre sudul Mării Negre
libertatea.ro
image
VIDEO Cazul liniei de tren închise la un an de la deschidere. Anterior călătorii au așteptat 19 ani redeschiderea traseului
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente total neașteptate, care s-au viralizat instant
digisport.ro
image
Trump şi Putin au căzut de acord asupra unor schimburi de teritorii în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a descifrat o hartă desenată cu mâna de tatăl său și a descoperit o comoară îngropată de familia lui, acum 80 de ani
antena3.ro
image
Turist german, fascinat de un loc din România. Fabi a avut parte de o expriență inedită: "E chiar superb"
observatornews.ro
image
Primele imagini cu Alina Eremia în superba rochie de mireasă! S-a căsătorit în secret cu Eduard Barbu
cancan.ro
image
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
prosport.ro
image
Horoscopul zilei. Surprize pentru unele zodii, tensiuni și decizii importante pentru altele
playtech.ro
image
Doi soți au mers în vacanță în Spania și sperau că vor trăi clipe de neuitat. Tragedia a lovit după ce au mâncat la restaurantul hotelului, bărbatul a murit
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce lovitură: și-au dat afară din lot portarul titular și au bătut palma cu Gianluigi Donnarumma!
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Concluziile summit-ului dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce se va întâmpla cu războiul din Ucraina
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
Momente de panică pentru Elena Udrea! Fostul politician și familia sa au fost atacați de urs în vacanță. Ce se întâmplă cu ei în aceste momente: „Ne-a apărat...”
wowbiz.ro
image
Ţi se rupe sufletul! Ce l-a rugat Nina Iliescu pe soţul ei în ultimele lui zile de viaţă. Detalii tulburătoare de la ultima întâlnire dintre cei doi
romaniatv.net
image
Anunț privind pensia pentru 4,7 milioane de pensionari! Majoritatea au primit 2.800 de lei, prin poștă sau pe card
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Dallas foto imdb jpg
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dieta cu care Fuego a dat jos cinci kilograme în cinci zile: „Sunt convins să veți reuși să slăbiți”
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Prințesa Amalia a Țărilor de Jos: revanșa unei viitoare regine. A fost umilită pentru kilogramele în plus, iar acum are dimensiuni ideale

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!