Miercuri, 20 August 2025
Adevărul
Video Tensiuni majore în Serbia: contramanifestații convocate de partidul lui Vucic. MAE avertizează românii să fie prudenți

Publicat:

În contextul unor proteste masive ale opoziției, partidul președintelui Aleksandar Vucic a convocat miercuri contramanifestații la nivel național. MAE recomandă românilor să evite zonele cu aglomerații.

Protestele violente din Serbia continuă FOTO: Profimedia
Protestele violente din Serbia continuă FOTO: Profimedia

Partidul Progresist Sârb (SNS), condus de președintele Aleksandar Vucic, a anunțat organizarea de contramanifestații miercuri, în aproximativ 50 de orașe din Serbia, ca reacție la protestele opoziției care acuză guvernul de autoritarism și corupție. Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau intenționează să călătorească în țara vecină.

Puterea răspunde în stradă

SNS, partidul aflat la guvernare și cunoscut pentru orientarea sa naționalistă, le cere susținătorilor să protesteze împotriva celor care „blochează viața normală”, referindu-se la manifestațiile antiguvernamentale dominate de studenți.

Când ei recurg la violenţe, este o acţiune legitimă, dar când poliţia abia îşi poate exercita atribuţiile, atunci este represiune”, a declarat liderul SNS, Milos Vucevic, acuzând opoziția de ipocrizie în legătură cu incidentele violente din ultimele zile, potrivit Agerpres.

Nouă luni de proteste și acuzații de fraudă

Nemulțumirile față de regimul Vucic durează de nouă luni. Protestele opoziției pro-occidentale au început în noiembrie anul trecut, după tragedia de la Novi Sad, unde 16 persoane au murit în urma prăbușirii acoperișului gării. Opoziția a pus incidentul pe seama corupției generalizate.

În decembrie au avut loc alegeri legislative, câștigate de SNS cu 46% din voturi. Principala alianță de opoziție, „Serbia împotriva violenței”, a obținut 23,5%, dar a contestat scrutinul, invocând fraude și cerând repetarea votului. De atunci, manifestațiile de stradă au continuat regulat.

Președintele Aleksandar Vucic, care în politica externă oscilează între Rusia și Occident, a respins acuzațiile și a susținut că protestele ar fi „orchestrate din străinătate”, insinuând că state occidentale încearcă să îl înlăture de la putere.

MAE: Evitați zonele de protest

În acest climat tensionat, Ministerul Afacerilor Externe din România îi sfătuiește pe cetățenii români să evite zonele cu proteste și aglomerațiile și să respecte instrucțiunile autorităților locale.

Pentru situații de urgență, cetățenii români pot apela la numerele locale: poliția (+381-11192), pompierii (+381-11193), ambulanța (+381-11194) și asistența auto (+381-111987). De asemenea, asistența consulară poate fi solicitată la Ambasada României la Belgrad, la numerele +381 11 36 70 361 și +381 11 36 70 798.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport pentru Cetățenii Români din Străinătate și preluate nonstop de operatorii Call Center.

Europa

