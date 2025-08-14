search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
Video Continuă protestele violente din Serbia. Susținătorii lui Vucic au atacat manifestanții antiguvernamentali la Novi Sad

Publicat:

Protestele antiguvernamentale din Serbia au escaladat miercuri seară, 13 august, după ce susținători ai Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au aruncat torțe și petarde asupra manifestanților din orașul Novi Sad.

Protestele au izbucnit în noiembrie 2024 și continuă până în prezent. FOTO: captură video X
Protestele au izbucnit în noiembrie 2024 și continuă până în prezent. FOTO: captură video X

Atacul a determinat intervenția forțelor de ordine. Au fost înregistrați zeci de răniți. Președintele Aleksandar Vucic a declarat într-o conferință de presă, alături de ministrul de interne Ivica Dacic, că 16 polițiști și aproximativ 60 de susținători SNS au fost răniți. El a acuzat „puteri străine neidentificate” de orchestrarea incidentelor și a promis arestări, relatează Reuters.

Imaginile difuzate de postul de televiziune N1 arată artificii și petarde lansate din direcția sediului SNS, precum și protestatari cu fețele însângerate, care afirmau că au fost atacați cu bâte și bastoane de susținătorii lui Vucic.

Mișcarea de opoziție „Schimbare” a acuzat direct loialiștii lui Vucic de provocarea confruntărilor, afirmând că atacurile pirotehnice încalcă dreptul fundamental la viață și protest.

În Belgrad, poliția în echipament anti-revoltă a blocat accesul manifestanților într-un parc din apropierea Parlamentului, unde susținătorii SNS au o tabără încă din luna martie. În alte zone ale capitalei, protestatarii s-au ciocnit cu forțele de ordine în încercarea de a ajunge la sediile locale ale partidului de guvernământ.

Protestele au izbucnit în noiembrie 2024, după prăbușirea acoperișului unei gări renovate din Novi Sad, incident soldat cu 16 morți. Manifestanții acuză corupția din administrație drept cauză a tragediei și cer alegeri anticipate pentru a pune capăt celor 13 ani de guvernare ai lui Aleksandar Vucic și a SNS.

Studenți, organizații anticorupție și partide de opoziție îl acuză pe liderul sârb de legături cu crima organizată, violență împotriva rivalilor și restricționarea presei, acuzații pe care acesta le respinge.

Marți seara, în orașul Vrbas, mai mulți protestatari au fost răniți în confruntări cu adepții SNS, ceea ce a determinat apelul liderilor studenților la proteste masive în fața sediilor partidului din marile orașe, inclusiv Belgrad, Novi Sad, Kragujevac, Cacak și Niş.

Europa

