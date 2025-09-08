search
Viktor Orban avertizează: „Haos și sărăcie” dacă Ungaria se aliniază politicii UE

Publicat:

Premierul ungar Viktor Orban susține că alegerile din 2026 vor decide dacă țara va rămâne independentă sau va fi împinsă în „haos și sărăcie” printr-o apropiere mai strânsă de Uniunea Europeană.

Viktor Orban spune că va fi haos dacă partidul pro-UE va câştiga alegerile FOTO: Arhivă
Viktor Orban spune că va fi haos dacă partidul pro-UE va câştiga alegerile FOTO: Arhivă

La putere din 2010, liderul naționalist și eurosceptic se pregătește pentru ceea ce analiștii descriu drept cele mai dificile alegeri de până acum. Economia Ungariei este afectată de stagnare, iar inflația ridicată, la cel mai mare nivel al dobânzii din UE, de 6,5%, limitează opțiunile guvernului.

Orban a avertizat că viitorul țării depinde de direcția pe care alegătorii o vor susține. „Ungaria are doar două opţiuni din punct de vedere strategic. Una dintre opţiuni este să ne alăturăm politicii de la Bruxelles. În opinia mea, acest lucru ar fi catastrofal, cu consecinţe care ne-ar împinge în haos şi sărăcie”, a declarat Orban, citat de Agerpres.

Promisiuni electorale și conflict cu Bruxelles-ul

Pentru a-și păstra sprijinul, premierul promite reduceri de taxe pentru familii, bonuri de masă pentru pensionari și credite avantajoase pentru tinerii care cumpără prima locuință. În același timp, Orban menține o poziție dură față de Uniunea Europeană, cu care s-a confruntat în ultimii ani pe teme precum migrația, drepturile comunității LGBT, independența justiției și sprijinul pentru Ucraina.

Contracandidatul Peter Magyar propune schimbarea

Principalul rival al lui Orban este Peter Magyar, fost membru al guvernului, al cărui partid Tisza conduce în majoritatea sondajelor. Magyar consideră că Ungaria traversează simultan mai multe crize, de la costul ridicat al vieții, până la lipsa de încredere publică și scăderea standardelor democratice.

Dacă va câștiga alegerile, el promite să relanseze economia prin accesarea fondurilor europene blocate din cauza reformelor lui Orban privind statul de drept. Planul său include eradicarea corupției, introducerea unui impozit pe avere și reducerea taxelor pentru veniturile mici.

Ţara noastră va fi din nou un membru activ şi credibil al Uniunii Europene şi al NATO. Nu un obstacol, ci un aliat valoros şi constructiv”, a declarat Magyar.

Europa

