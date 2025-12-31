Ungaria acordă o serie de facilități fiscale în 2026, înaintea alegerilor parlamentare. Cu cât cresc pensiile și salariile și ce sprijin oferă pentru locuințe

Noi facilități fiscale intră în vigoare în Ungaria de la 1 ianuarie, vizând un spectru larg de venituri și activități, de la cumpărarea de locuințe și acordarea de credite la impozitele plătite de familii, salarii și pensii.

Unele dintre aceste schimbări din Ungaria se suprapun la începutul anului 2026, putând crește bugetele familiilor cu sute de mii sau chiar milioane de forinți.

„În mare parte, sunt vești bune, pe măsură ce se apropie alegerile: așteptați-vă la ajutoare financiare”, scrie dailynewshungary.com.

Guvernul lansează a 14-a pensie, distribuie „bani pentru arme” personalului forțelor armate (echivalentul a șase luni de salariu - o sumă consistentă și atrăgătoare) și extinde cercul plătitorilor de impozite mici (sau chiar zero impozit pe venit). În plus, alocația fiscală pentru familii crește cu un net de 50,000 de forinți.

Salariul minim, impozitul, alocațiile familiale

Salariul minim și minimul garantat pentru posturile calificate cresc din nou de la 1 ianuarie, ceea ce duce la o majorare generală a pachetelor salariale. Salariul minim crește cu 11%, cel pentru locurile de muncă calificate cu 7%.

Întrucât beneficii precum indemnizația de maternitate (csecsemőgondozási díj), indemnizația pentru creșterea copiilor (gyermekgondozási díj) și indemnizația medicală sunt legate de acesta, cresc și acestea. Astfel, salariul minim brut crește la 322,800 de forinți (832 de euro), salariul minim pentru locurile de muncă calificate la 373,200 de forinți (962 de euro).

Din ianuarie, scutirile de impozit se extind și la mamele cu doi copii - începând cu cele sub 40 de ani. Mamele sub 30 de ani beneficiază de o scutire completă de impozitul pe venit, indiferent de numărul de copii. Între timp, creditele fiscale familiale cresc cu încă 50,000 de forinti neți pentru gospodăriile cu trei sau mai mulți copii, dacă venitul brut al părinților permite solicitarea integrală.

Sprijinul pentru locuințe ia avânt

Destinat funcționarilor publici, sprijinul pentru locuințe ia avânt: statul oferă anual 1 milion de forinți (aproximativ 83,000 lunar)., bani ce pot fi folopsiți pentru rambursarea creditelor ipotecare sau pentru avansurile la creditele noi.

Pensiile cresc, plus bonusul la a 14-a lună

După cea de-a 13-a pensie, oferită înaintea alegerilor din 2022, vine și prima tranșă din cea de-a 14-a pensie, acordată fragmentat, doar pentru o săptămână. Pensionarii primesc practic o pensie aferentă pentru 1,25 luni suplimentare în februarie.