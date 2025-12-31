search
Miercuri, 31 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ungaria acordă o serie de facilități fiscale în 2026, înaintea alegerilor parlamentare. Cu cât cresc pensiile și salariile și ce sprijin oferă pentru locuințe

0
0
Publicat:

Noi facilități fiscale intră în vigoare în Ungaria de la 1 ianuarie, vizând un spectru larg de venituri și activități, de la cumpărarea de locuințe și acordarea de credite la impozitele plătite de familii, salarii și pensii.

Premierul Ungariei, Victor Orban
Înaintea alegerilor parlamentare, Ungaria acordă o serie de facilități fiscale. Foto Profimedia

Unele dintre aceste schimbări din Ungaria se suprapun la începutul anului 2026, putând crește bugetele familiilor cu sute de mii sau chiar milioane de forinți.

În mare parte, sunt vești bune, pe măsură ce se apropie alegerile: așteptați-vă la ajutoare financiare”, scrie dailynewshungary.com.

Guvernul lansează a 14-a pensie, distribuie „bani pentru arme” personalului forțelor armate (echivalentul a șase luni de salariu - o sumă consistentă și atrăgătoare) și extinde cercul plătitorilor de impozite mici (sau chiar zero impozit pe venit). În plus, alocația fiscală pentru familii crește cu un net de 50,000 de forinți.

Salariul minim, impozitul, alocațiile familiale

Salariul minim și minimul garantat pentru posturile calificate cresc din nou de la 1 ianuarie, ceea ce duce la o majorare generală a pachetelor salariale. Salariul minim crește cu 11%, cel pentru locurile de muncă calificate cu 7%.

Întrucât beneficii precum indemnizația de maternitate (csecsemőgondozási díj), indemnizația pentru creșterea copiilor (gyermekgondozási díj) și indemnizația medicală sunt legate de acesta, cresc și acestea. Astfel, salariul minim brut crește la 322,800 de forinți (832 de euro), salariul minim pentru locurile de muncă calificate la 373,200 de forinți (962 de euro).

Din ianuarie, scutirile de impozit se extind și la mamele cu doi copii - începând cu cele sub 40 de ani. Mamele sub 30 de ani beneficiază de o scutire completă de impozitul pe venit, indiferent de numărul de copii. Între timp, creditele fiscale familiale cresc cu încă 50,000 de forinti neți pentru gospodăriile cu trei sau mai mulți copii, dacă venitul brut al părinților permite solicitarea integrală.

Sprijinul pentru locuințe ia avânt

Destinat funcționarilor publici, sprijinul pentru locuințe ia avânt: statul oferă anual 1 milion de forinți (aproximativ 83,000 lunar)., bani ce pot fi folopsiți pentru rambursarea creditelor ipotecare sau pentru avansurile la creditele noi.

Pensiile cresc, plus bonusul la a 14-a lună

După cea de-a 13-a pensie, oferită înaintea alegerilor din 2022, vine și prima tranșă din cea de-a 14-a pensie, acordată fragmentat, doar pentru o săptămână. Pensionarii primesc practic o pensie aferentă pentru 1,25 luni suplimentare în februarie. 

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Primele locuri din lume care au intrat în anul 2026. Zona de pe glob în care s-a dat startul Revelionului | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Chirilă, Rimes, Moga, pe capul lui BOLOJAN, în prag de An Nou! Ce îi reproșează cântăreții
gandul.ro
image
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
mediafax.ro
image
Cine e DC United, noua echipă a lui Louis Munteanu! Cea mai titrată formație din MLS și cu un patron extrem de bogat
fanatik.ro
image
Cum a ajuns România, în 2025, în presa internațională
libertatea.ro
image
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
antena3.ro
image
Comoară celtică rară, descoperită într-o mlaștină din Elveția. Monede de aur și un secret vechi de milenii
observatornews.ro
image
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință
cancan.ro
image
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
prosport.ro
image
Vârsta de pensionare a militarilor în 2026. Când creşte, toate schimbările anunţate
playtech.ro
image
Transferul lui Louis Munteanu la DC United îl umple de bani pe Neluțu Varga! Pe ce loc e atacantul în topul vânzărilor din SuperLiga
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! Patronul a anunțat transferul lui Louis Munteanu. Salariu uriaș: de 4 ori mai mare decât la CFR
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Declarația obligatorie la ANAF pe care proprietari de locuințe trebuie să o depună până la 25 mai. Altfel, riscă amendă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
PRIMELE imagini cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat de boala lui. Cum arată după chimioterapie și după ce a slăbit 30 de kilograme / FOTO
romaniatv.net
image
Noi creșteri de prețuri în 2026! Se majorează, de la 1 ianuarie, accizele la bere, vin, alcool şi combustibili
mediaflux.ro
image
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
gsp.ro
image
Viața exclusivistă a fiicei după moartea femeii din Sibiu. Lux în Dubai, vacanțe exotice și o nouă moștenire vizată în timp ce ancheta era în desfășurare
actualitate.net
image
Interviu exclusiv cu Radu Ciucă, producător de montaj în emisiunea „La Măruță” și în podcastul „Acasă La Măruță”: „Dacă mă ajută Dumnezeu, cu puțin noroc, o să fiu în următorul sezon Survivor”
actualitate.net
image
Fructele pe care nutriționiștii le recomandă în luna ianuarie. Au proprietăți antiinflamatoare puternice
click.ro
image
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
click.ro
image
Prognoza numerologică pentru 2026. Resetarea cosmică începe acum. De ce acest an este un punct de cotitură pentru noi toți
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
image
Fructele pe care nutriționiștii le recomandă în luna ianuarie. Au proprietăți antiinflamatoare puternice

OK! Magazine

image
Ce este blestemul Kennedy, care a lovit din nou. Detalii șocante, după ce și nepoata lui JFK a murit la doar 35 de ani, lăsând în urmă doi copii mici

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă