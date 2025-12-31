Moscova difuzează, în premieră, imagini cu o dronă despre care afirmă că ar fi fost doborâtă în apropierea reşedinţei lui Putin

Ministerul rus al Apărării a difuzat un videoclip în care arată o dronă doborâtă despre care susține că a fost utilizată de Ucraina într-un atac asupra reședinței lui Vladimir Putin.

Sursă video: X

Moscova a reluat miercuri, 31 decembrie, acuzațiile potrivit cărora Ucraina ar fi încercat să atace cu drone reședința președintelui Vladimir Putin, publicând un videoclip în care apare un aparat despre care susține că a fost doborât în timpul presupusului atac, acuzații pe care Kievul le denunță ca fiind false, relatează Reuters.

Ministerul rus al Apărării a prezentat imaginile video într-o conferință de presă menită să demonstreze, potrivit Moscovei, că Ucraina a lansat un atac asupra uneia dintre reședințele prezidențiale, încercând totodată să conteste negările Kievului cu privire la un astfel de incident.

Videoclipul arată un soldat cu fața ascunsă stând lângă fragmentele unei drone și o hartă care indică traiectoria aparatelor lansate, susțin oficialii ruși, din regiunile Sumî și Cernihiv.

Înregistrarea include declarații ale generalului-maior Aleksandr Romanenkov, care detaliază, potrivit Moscovei, modul în care Ucraina a organizat atacul cu 91 de drone, prezentat ca fiind „minuțios planificat”, dar dejucat de apărarea aeriană rusă.

Imaginile arată, de asemenea, un militar stând lângă fragmentele unei drone Ceaklun-V, despre care oficialii ruși susțin că transporta un dispozitiv exploziv de șase kilograme care nu a detonat, fără a fi clar care era ținta acesteia.

Reuters menționează că nu a putut verifica independența locației sau data înregistrărilor, iar modelul dispozitivului nu a putut fi confirmat imediat.

Alte imagini îl arată pe Igor Bolșakov, un locuitor al unui sat din regiunea Novgorod, care afirmă că a auzit rachete de apărare aeriană în acțiune în noaptea presupusului atac.

Ucraina nu a comenta nimic referitor la imaginile publicate de Ministerul rus al Apărării până la ora redactării acestui articol, însă poziţia sa ăână acum a fost fermă, contestând existența unui atac efectiv asupra reședinței lui Putin și indicând că acest incident ar putea servi drept instrument de propagandă pentru a influența negocierile privind războiul din Ucraina.