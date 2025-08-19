Mii de protestatari au mărșăluit din nou în Serbia, luni noapte, fiind urmăriți în centrul Belgradului de polițiști cu bastoane, ceea ce l-a determinat pe președintele populist al Serbiei, Aleksandar Vučić, să reitereze angajamentul pentru o amplă reprimare planificată a demonstranților. Protestatarii au vandalizat sediul partidului aflat la guvernare în Serbia. Protestele care au izbucnit în noiembrie 2024 au devenit violente în ultimele zile.

→ Imaginea 1/5: Proteste în Serbia FOTO Profimedia

Protestul celor care cer alegeri anticipate în Serbia a fost pașnic până când un grup de tineri, despre care se crede că sunt huligani, s-a separat de mulțime și a aruncat pietre spre sediile partidului aflat la guvernare, distrugând geamurile. Protestatarii au vandalizat luni seară birourile din Belgrad ale Partidului Progresist Sârb (SNS) al președintelui Aleksandar Vucic, potrivit Le Figaro. Ei au aruncat cu pietre în clădire, iar polițiștii au reacționat folosind echipamentele din dotare, scrie Mediafax.

Într-un gest de sfidare, Vučić s-a prezentat la sediul partidului său distrus, numindu-i pe protestatari teroriști și afirmând că „în curând, cetățenii vor fi eliberați de acest teroare și rău.”

Duminică, Vučić anunțase măsuri dure împotriva protestatarilor anti-guvernamentali, după zile de revolte în străzile Serbiei care i-au pus la încercare conducerea tot mai autoritară. Luni, el și-a reiterat afirmațiile că protestele persistente de luni de zile împotriva guvernării sale au fost orchestrate din Vest și au drept scop distrugerea Serbiei.

„Țara noastră este în mare pericol, au pus în pericol toate valorile noastre, viața normală, fiecare individ,” a declarat Vučić.

Protestele naționale au început anul trecut după prăbușirea unei copertine de beton la gara Novi Sad. 16 oameni au murit atunci și numeroși sârbi au pus tragedia pe seama corupției generalizate.

Protestele, în general pașnice, au fost marcate de violență în ultimele zile. Unii protestatari cu cagule au atacat sediile Partidului Progresist Sârb din Belgrad, Novi Sad și Valjevo. Aleksandar Vucic, care conduce Serbia din 2014, mai întâi ca prim-ministru și apoi ca președinte, respinge solicitările privind alegerile anticipate și susține că protestele fac parte dintr-un complot străin de a-l îndepărta de la putere.