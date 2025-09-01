Mii de sârbi cer alegeri anticipate printr-un marș tăcut ce marchează 10 luni de la accidentul mortal din Novi Sad

Mii de sârbi au participat luni seara la un marș tăcut în Belgrad pentru a marca zece luni de la accidentul mortal din Novi Sad și pentru a cere organizarea de alegeri anticipate, aceasta fiind prima mare adunare în capitală după violențele care au zguduit protestele din luna august.

Marș tăcut cu mii de oameni la Belgrad la 10 luni de la tragedia care a îngrozit Serbia

De la prăbuşirea, la 1 noiembrie 2024, a acoperişului de beton al gării din Novi Sad, care a provocat moartea a 16 persoane, printre care şi copii, Serbia este zguduită de una dintre cele mai importante mişcări de contestare din istoria sa, potrivit News.ro.

Potrivit unui bilanţ al poliţiei, în 10 luni au fost organizate peste 23.000 de adunări sau proteste - de la mici manifestaţii la demonstraţii masive la Belgrad, care au adunat sute de mii de oameni. Manifestanţii, conduşi de studenţii care au preluat conducerea mişcării, cer dreptate şi o anchetă transparentă asupra prăbuşirii gării, care fusese recent renovată de un consorţiu de companii din China, Ungaria şi Franţa.

Până în prezent, au fost deschise două anchete, una cu privire la circumstanţele accidentului şi alta cu privire la suspiciunile de corupţie din acest dosar. În cadrul celei de-a doua, procuratura pentru crimă organizată din Belgrad a arestat la începutul lunii august mai multe persoane, printre care un fost ministru, suspectate că au facilitat un „câştig ilegal” de peste 18 milioane de euro în favoarea a două companii chineze responsabile de renovarea gării.

Sârbii cer alegeri anticipate încă din luna mai

Din luna mai, protestatarii cer şi alegeri anticipate, ceea ce preşedintele Aleksandar Vucic (un naţionalist de dreapta), reales în 2022 pentru un mandat de cinci ani, refuză, denunţând în mod regulat un complot străin ce vizează răsturnarea sa.

„Zece luni sunt o perioadă lungă. Şi totuşi, nimic nu s-a schimbat”, a declarat pentru AFP Lazare, un licean de 18 ani din Belgrad, „aşa că aştept ceea ce aştept de 10 luni, ca situaţia să se schimbe, ca dreptatea să fie făcută”, a adăugat el.

În mare parte paşnice, manifestaţiile au fost marcate de incidente violente în mai multe seri consecutive în luna august, când grupuri de susţinători ai puterii, adesea mascaţi, au atacat manifestanţii. Cele două tabere se acuză reciproc de responsabilitatea pentru incidente.