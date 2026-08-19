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Șeful unei fabrici germane de drone se teme pentru viața sa: „Mi-am făcut testamentul”

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Șeful producătorului german de drone militare Donaustahl trăiește de luni de zile în clandestinitate și beneficiază de protecție permanentă, după ce serviciile germane de securitate l-au avertizat că serviciile secrete ruse ar fi pregătit asasinarea sa.

Stefan Thumann, în vârstă de 39 de ani
Stefan Thumann FOTO: X NoelReports

Mă aflu într-un duel pentru viața mea cu serviciul rus de informații militare”, a declarat Ștefan Thumann într-un interviu acordat RTL și revistei Stern. Interviul a avut loc într-o locație secretă și în condiții stricte de securitate.

Antreprenorul spune că a primit avertismentul din partea autorităților germane cu puțin timp înainte de Crăciunul din 2025, scrie Mediafax.

„A fost un șoc”, a povestit acesta. De atunci, viața sa s-a schimbat complet: „Locuri de ședere schimbate constant, protecție personală 24 de ore din 24, viața privată a dispărut”.

Și-a făcut testamentul la 39 de ani

Thumann a declarat că amenințarea a fost suficient de serioasă încât să-l determine să-și pună în ordine inclusiv documentele pentru cazul în care ar fi ucis.

„Mi-am făcut testamentul, o declarație privind donarea organelor și o directivă anticipată. Lucruri pe care, în mod normal, la vârsta mea nu prea le ai în vedere”, a spus directorul Donaustahl.

El spune că doarme lângă computer și începe să lucreze imediat ce se trezește, pentru a avea cât mai puțin timp să se gândească la situația în care se află. Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a devenit, în cuvintele sale, „războiul meu foarte personal”.

Donaustahl este o companie bavareză fondată de Thumann în 2020, care s-a orientat puternic spre tehnologia militară după începutul războiului din Ucraina. Firma dezvoltă, între altele, sisteme de drone și tehnologii destinate utilizării militare, iar Thumann este CEO și designer-șef al companiei.

Compania furnizează Ucrainei drone de luptă, iar Thumann spune că era conștient că implicarea sa ar putea atrage atenția Moscovei. „Mi-a fost clar că voi ajunge în vizorul rușilor”, a declarat acesta.

Doi presupuși agenți au fost arestați

Cazul a depășit însă nivelul unei simple amenințări. Procurorul general federal german a dispus în martie arestarea a două persoane descrise în presa germană drept „Wegwerfagenten” — „agenți de unică folosință”, recrutați de serviciile de informații pentru misiuni punctuale, uneori pentru sume relativ mici.

Cei doi sunt suspectați că l-au supravegheat pe Thumann și că au strâns informații despre el pentru „pregătirea unor noi operațiuni ale serviciilor de informații împotriva persoanei vizate”.

Potrivit informațiilor prezentate de deputatul CDU Bastian Ernst în cadrul unei investigații RTL, planurile ar fi ajuns într-un stadiu avansat. Parlamentarul susține că datele de care dispune indică inclusiv folosirea Noviciok, agentul neurotoxic asociat anterior unor atacuri atribuite Rusiei. Afirmația privind metoda de asasinare nu a fost prezentată drept o concluzie judiciară definitivă a autorităților germane.

Nu este primul șef al industriei germane de apărare care ar fi fost vizat

Cazul Thumann amintește de un alt presupus complot atribuit Moscovei, care l-a vizat pe Armin Papperger, directorul general al Rheinmetall, cel mai mare producător german de armament.

În vara anului 2024, serviciile americane de informații au descoperit un presupus plan rusesc pentru asasinarea lui Papperger și au avertizat autoritățile germane, ceea ce a permis intensificarea măsurilor de protecție în jurul acestuia, potrivit informațiilor relatate atunci de CNN și confirmate ulterior în declarații ale unor oficiali NATO.

Rheinmetall devenise între timp unul dintre cei mai importanți furnizori occidentali pentru Ucraina, crescând puternic producția de muniție și echipamente militare după invazia rusă din februarie 2022.

Autoritățile occidentale au acuzat în ultimii ani Moscova că folosește o gamă tot mai largă de operațiuni clandestine în Europa, de la spionaj și atacuri cibernetice până la sabotaje și presupuse tentative de asasinat împotriva unor persoane implicate în sprijinirea Ucrainei. Rusia a respins în trecut acuzațiile privind complotul împotriva șefului Rheinmetall.

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