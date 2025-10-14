Opt agenţi ruşi au fost arestaţi în Ucraina pentru operaţiuni de sabotaj

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) şi Poliţia Naţională au reţinut opt agenţi ruşi implicaţi în operaţiuni de sabotaj în sudul Ucrainei, precum şi două persoane din vestul Ucrainei pe care serviciile secrete ruse au încercat să le manipuleze pentru a comite atacuri incendiare.

”Aceştia s-au dovedit a fi bărbaţi cu vârste cuprinse între 19 şi 73 de ani, recrutaţi de la distanţă de inamic sub pretextul „câştigurilor uşoare”. Alţi doi au fost înşelaţi de ruşi care se dădeau drept ofiţeri SSU”, a declarat agenţia, scrie News.

În Odesa, ofiţerii de securitate au prins un şomer local „în flagrant” în timp ce încerca să planteze un dispozitiv exploziv improvizat (IED) sub o linie de cale ferată.

Bărbatul colectase explozibilul dintr-o ascunzătoare pregătită în prealabil de agenţii ruşi. Ofiţerii SSU au reţinut, de asemenea, alte şapte persoane în regiunea Odesa, care dăduseră foc la cabinete de relee de pe căile ferate locale pentru a perturba logistica militară ucraineană.

Ei au filmat atacurile incendiare pentru a le raporta superiorilor lor din Rusia. În Lviv, doi rezidenţi în vârstă de 19 ani au fost descoperiţi după ce au dat foc unei poşte şi unor intrări rezidenţiale, la instrucţiunile ruşilor.

Contrainformaţiile au descoperit ulterior că ruşii se dăduseră drept ofiţeri SSU, păcălind tinerii să creadă că participau la o „operaţiune specială” ucraineană. „Conform legendei furnizate de inamic, ţintele ar fi adăpostit „criminali” care acţionau împotriva Ucrainei.

După cum a raportat anterior Ukrinform, SSU a reţinut recent un dezertor ucrainean recrutat de Rusia, care plănuia un atac terorist în centrul oraşului Zaporojie.