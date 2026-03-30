Acord istoric: un gigant ucrainean își va fabrica dronele în Statele Unite

Unul dintre cei mai mari producători de drone din Ucraina, General Cherry, a semnat un acord pentru a produce vehicule aeriene fără pilot (UAV) în Statele Unite, a anunțat compania într-un comunicat transmis luni, 30 martie.

Producătorul de drone FPV (first-person view) și interceptoare General Cherry a ajuns la o înțelegere cu compania americană din industria de apărare Wilcox Industries pentru a construi dronele acesteia din urmă în fabricile primei companii din New Hampshire, scrie Kyiv Independent.

„Suntem încântați să avem această oportunitate unică de a construi împreună producția, care va fabrica cele mai noi mijloace de apărare și de lovire”, a declarat cofondatorul General Cherry, Yaroslav Hrișin. „În primul rând, ne concentrăm pe dronele interceptoare, ca produs nostru principal.”

Fondată în septembrie 2023, General Cherry este un exemplu relevant al creșterii rapide a unei noi generații de companii ucrainene din domeniul tehnologiei militare, apărute după invazia pe scară largă a Rusiei din februarie 2022.

Un reprezentant al companiei a declarat pentru Kyiv Independent că data lansării producției va depinde de negocierile aflate în desfășurare cu guvernul ucrainean.

General Cherry produce drona interceptor Bullet, precum și un număr mare de drone FPV. Compania a participat, de asemenea, la concursul „Gauntlet” pentru a vinde drone Pentagonului, ca parte a programului „Drone Dominance” al secretarului american al Apărării, Pete Hegseth.

Acordul seamănă cu o serie de înțelegeri de tip „Build With Ukraine”, prin care producători ucraineni de armament sunt integrați în fabrici din Europa. Guvernul ucrainean a promovat o rețea de birouri de export în orașe precum Copenhaga și Berlin.

Statele Unite au o industrie internă de armament mult mai mare, iar contractorii americani din domeniul apărării sunt cunoscuți pentru caracterul lor competitiv și protecționist, la fel ca și cerințele stricte de achiziții ale Pentagonului. De la revenirea lui Donald Trump la președinție anul trecut, relațiile cu Ucraina s-au răcit în special. Totuși, având cel mai mare buget de apărare din lume, SUA rămân o piață atent monitorizată de companiile ucrainene din domeniul tehnologiei militare.