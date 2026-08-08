Alertă în Germania: Mai multe drone au survolat o bază militară unde se repară sisteme Patriot

Șase survolări cu drone au fost observate într-o singură noapte deasupra unei baze militare din vestul Germaniei, unde sunt reparate sisteme de apărare antiaeriană Patriot. Poliția suspectează o posibilă operațiune de spionaj.

Primele informații despre drone au apărut joi seară, în jurul orei 22.00 (20.00 GMT). Centrul de control al securității de la baza militară din Mechernich, în vestul Germaniei, a raportat că două drone au fost observate survolând obiectivul, a confirmat o purtătoare de cuvânt a Comandamentului Operațional al Bundeswehr, potrivit dpa.

Mechernich se află la marginea regiunii Eifel, la sud-vest de Bonn, și găzduiește o bază importantă a Bundeswehr. Aici sunt reparate sisteme de apărare antiaeriană „Patriot”. Potrivit informațiilor publicate de posturile WDR și NDR și de cotidianul „Süddeutsche Zeitung” (SZ), dronele ar fi survolat cazarma în timpul nopții.

În cadrul bazei se află și o instalație subterană extrem de securizată, situată la aproximativ 130 de metri sub pământ, unde este amplasat un depozit de materiale. Acesta se întinde pe o suprafață de aproximativ 30.000 de metri pătrați și adăpostește echipamente și piese de schimb pentru tehnica militară a forțelor armate germane. Instalația reprezintă o componentă importantă a rețelei logistice a Bundeswehr, scrie Tagesschau.de.

Tot la Mechernich lucrează specialiștii Bundeswehr responsabili de întreținerea și repararea sistemelor de apărare antiaeriană „Patriot”. Facilitatea este cunoscută în cadrul forțelor armate sub denumirea de „șantierul naval Patriot” și este considerată probabil singura de acest tip din Europa.

Șase survolări într-o singură noapte

Potrivit WDR, NDR și „Süddeutsche Zeitung”, autoritățile de securitate sunt extrem de îngrijorate de recentele survolări cu drone. Angajații unei companii de securitate ar fi observat, în noaptea de vineri, un total de șase survolări cu drone, între orele 22.00 și 5.00.

La cea mai recentă observare, polițiști din cadrul Poliției Districtului Euskirchen, care fuseseră deja alertați, se aflau la fața locului și ar fi văzut, la rândul lor, cel puțin o dronă survolând obiectivul. Potrivit informațiilor disponibile, o dronă ar fi survolat pentru scurt timp chiar și zona în care se aflau echipele de intervenție.

Și polițiștii militari ai Bundeswehr ar fi observat incidentul de la o distanță de aproximativ 40 de metri. Evaluarea inițială consemnată în raport indică posibilitatea ca drona să fi fost un model Fly-380 VTOL.

Denumirea VTOL vine de la „Vertical Take-Off and Landing”, adică aeronave capabile să decoleze și să aterizeze vertical. Fly-380 are o anvergură a aripilor de aproximativ 3,8 metri și o rază de acțiune de până la 400 de kilometri. Drona poate atinge viteze de până la 150 km/h și poate transporta o încărcătură de peste 10 kilograme.

Poliția investighează posibila fotografiere a unor obiective militare

Deocamdată nu este clar cine se află în spatele survolărilor de la Mechernich. Drone de acest tip sunt utilizate, printre altele, pentru măsurători și cartografiere, dar și pentru supravegherea frontierelor și transportul în regiuni greu accesibile.

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Investigațiile desfășurate până în prezent, la care participă și Oficiul de Stat pentru Investigații Criminale din Renania de Nord-Westfalia, precum și autorități federale de securitate, nu ar fi indicat însă că în acest caz ar fi fost vorba despre o dronă utilizată pentru activități de cartografiere care și-a pierdut accidental traseul.

Poliția investighează suspiciuni privind realizarea neautorizată de imagini ale unor instalații militare, armament sau zone sensibile. În anchetă sunt implicate și Serviciul de Contrainformații Militare al Bundeswehr, precum și Centrul Comun de Apărare împotriva Dronelor din Berlin.

„Putem confirma observarea dronelor despre care ne-ați întrebat”, a declarat un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Bundeswehr, în urma unei solicitări. Potrivit acestuia, au fost observate în total două drone. „Vă rugăm să înțelegeți că nu putem face comentarii cu privire la anchetele aflate în desfășurare”.

Incidentul vine după ce autoritățile germane au descoperit, în noaptea de marți spre miercuri, 4 spre 5 august, o dronă pe platforma aeroportului Leipzig/Halle. Aparatul avea atașată o substanță necunoscută prevăzută cu un detonator, iar anchetatorii au tratat-o ca pe un posibil dispozitiv exploziv.

Ulterior, autoritățile germane au anunțat că tratează incidentul drept un „scenariu de atac hibrid", pe fondul unei serii mai ample de incursiuni cu drone atribuite Rusiei în spațiul aerian european. Identitatea autorilor rămâne, deocamdată, necunoscută. Cu toate acestea, primele indicii sugerează un posibil plan orchestrat de Rusia. Este pentru prima dată când o dronă încărcată cu explozibil este găsită în Europa, la mare distanță de granița cu Ucraina.

Survolări suspecte și la alte obiective militare din Germania

Survolările suspecte cu drone deasupra unor obiective militare au devenit tot mai frecvente în Germania în ultimii ani. Printre zonele vizate s-au numărat baze navale din Marea Nordului și Marea Baltică, precum și facilități în care au fost instruiți militari ucraineni.

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Autoritățile de securitate suspectează că, în unele cazuri, în spatele acestor operațiuni s-ar putea afla agenții ale statului rus sau persoane recrutate de acestea, așa-numiții „agenți de unică folosință”. Experții consideră că astfel de survolări ar putea avea ca scop spionarea infrastructurii militare și a altor infrastructuri critice, inclusiv în vederea pregătirii unor eventuale acte de sabotaj.

În aprilie 2025, un militar aflat la o bază din apropiere de Emden a observat mai mulți bărbați care păreau să opereze drone. Și această locație a Bundeswehr este considerată extrem de sensibilă. În zonă se află antene-mast cu înălțimi de peste 350 de metri, utilizate pentru transmiterea unor comenzi criptate către submarine. Când militarul de pază s-a apropiat de bărbați, aceștia ar fi strigat ceva în limba rusă, după care au plecat cu o dubă. Persoanele respective nu au fost identificate până în prezent.

Potrivit WDR și NDR, în decembrie 2025, mai multe drone au fost observate deasupra amplasamentului noului sistem de apărare antiaeriană „Arrow 3”, în zona Annaburg Heath, la granița dintre landurile Brandenburg și Saxonia-Anhalt. Dronele au fost detectate de un sistem de supraveghere. Ulterior, militari germani au încercat să le doboare folosind o pușcă de asalt echipată cu un dispozitiv special de ochire, însă nu au reușit să lovească niciuna dintre drone.