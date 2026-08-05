Alertă de securitate în Germania. Aeroportul Leipzig/Halle, închis după descoperirea unei drone suspecte lângă un avion Antonov al Ucrainei

Aeroportul internațional Leipzig/Halle din Germania și-a suspendat temporar activitatea în noaptea de 5 august, după ce autoritățile au descoperit o dronă în apropierea unei aeronave cargo ucrainene Antonov. Potrivit publicației germane Bild, aparatul de zbor fără pilot avea atașat un dispozitiv suspect, pe care anchetatorii îl tratează ca pe un posibil exploziv.

Conform informațiilor citate de publicația germană, poliția a izolat imediat zona și a trimis la fața locului echipe de genişti. Autoritățile au pregătit neutralizarea dispozitivului cu ajutorul unui robot specializat, însă până în prezent nu au anunțat oficial dacă acesta a fost detonat controlat.

Zborurile au fost suspendate temporar

Din motive de securitate, aeroportul Leipzig/Halle și-a întrerupt operațiunile până în jurul orei 1:55. În această perioadă, cel puțin un avion cargo aflat în apropierea aeroportului a fost nevoit să renunțe la procedura de aterizare și să efectueze un nou circuit.

La scurt timp după reluarea traficului aerian, un alt incident a fost raportat în apropierea aeroportului.

Un avion cargo a lovit un obiect neidentificat în zbor

Potrivit informațiilor publicate de Bild, o aeronavă cargo aflată la aproximativ șase kilometri de aeroportul Leipzig, la o altitudine de circa 400 de metri, s-a ciocnit în zbor cu un obiect care nu a fost încă identificat.

Avionul a aterizat ulterior în siguranță pe aeroportul din Hanovra, unde inspecția tehnică a evidențiat avarii ușoare în partea frontală a aeronavei.

Autoritățile germane nu au stabilit deocamdată dacă cele două incidente sunt legate între ele, însă nu exclud nicio ipoteză, inclusiv posibilitatea unui act de sabotaj. Poliția desfășoară o anchetă pentru a identifica operatorul dronei și pentru a stabili circumstanțele producerii incidentelor.