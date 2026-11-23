Mark Rutte afirmă că statele NATO nu au o poziție unanimă privind aderarea Ucrainei, deși acesteia i-a fost oferită perspectiva de a deveni membră. Volodimir Zelenski susține că primirea în Alianță ar fi o soluție mai bună pentru securitatea europeană decât garanțiile alternative.

Mark Rutte, șeful NATO Foto: Shutterstock

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni, la reuniunea anuală a Adunării Parlamentare NATO de la Berlin, că nu există unanimitate între statele membre în privința aderării Ucrainei. Declarația vine după un nou apel al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru primirea țării sale în Alianță, relatează dpa.

Rutte a precizat că Ucrainei i-a fost acordată perspectiva unei viitoare aderări, dar că membrii NATO nu au, în prezent, o poziție unanimă. El a insistat că decizia privind primirea de noi membri aparține Alianței.

„Există o claritate totală în cadrul Alianței că atunci când vine vorba de poziția noastră în privința a cine să fie membru al NATO, da sau nu, NATO este cea care decide”, a subliniat Mark Rutte.

Întrebarea dacă aderarea Ucrainei ar putea face parte din negocierile cu Rusia este o chestiune separată, a adăugat secretarul general al NATO. Acesta a evitat însă speculațiile privind conținutul unor asemenea discuții.

„Dar problema cu speculațiile privind aceste discuții este că pentru a specula despre discuții, avem nevoie de discuții”, a spus Rutte.

Potrivit lui Rutte, Statele Unite depun eforturi „herculeene” pentru demararea negocierilor, în strânsă coordonare cu Ucraina și Europa. El a adăugat că NATO are nevoie ca președintele rus Vladimir Putin „să colaboreze pentru a vedea cum se termină totul”.

Zelenski: aderarea, preferabilă garanțiilor alternative

Adresându-se luni Adunării Parlamentare NATO prin videoconferință de la Kiev, Volodimir Zelenski a cerut din nou ca Ucraina să fie admisă în Alianță.

Președintele ucrainean a argumentat că aderarea ar reprezenta o soluție mai bună pentru securitatea europeană decât garanțiile de securitate care doar amintesc de clauza de apărare reciprocă prevăzută la articolul 5 din Tratatul NATO.

Rusia se opune aderării Ucrainei la NATO. Deși Alianța a convenit în principiu că Ucraina ar trebui să devină membră, unele state, inclusiv SUA, s-au opus acestei măsuri în ultimii ani.