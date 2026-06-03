Zelenski trimite experți antidronă în România și în țările baltice. Mark Rutte: „Rusia este tot mai disperată”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri, la o conferință de presă comună la Kiev cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că Ucraina va trimite grupuri de experți în apărare aeriană antidrone în România şi în statele baltice pentru a le ajuta să îşi protejeze teritoriul în fața incursiunilor dronelor folosite în războiul ruso-ucrainean.

"Se pregătesc şi au fost stabilite date pentru ca experţii noştri să meargă acolo şi să îşi împărtăşească experienţa, cum am făcut deja în Orientul Mijlociu", a spus Zelenski, referindu-se la militarii pe care Ucraina i-a trimis în Arabia Saudită şi în alte ţări din Golf pentru a le ajuta să doboare dronele iraniene, scrie Agerpres.

O dronă rusească de tipul Geran-2, care intrase în spaţiul aerian ucrainean, s-a prăbuşit pe 29 mai pe un bloc din Galaţi, dar în ultimele săptămâni de asemenea drone lansate de Ucraina împotriva nordului Rusiei s-au prăbuşit în Finlanda şi în statele baltice. Guvernul de la Kiev a susţinut că Rusia ar fi redirecţionat intenţionat cu sistemele sale de război electronic unele dintre aceste drone ucrainene.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, în timpul unei vizite la Kiev, că Rusia este "tot mai disperată" în faţa Ucrainei, care "continuă să reziste ferm" la mai bine de patru ani de la începerea invaziei ruseşti, relatează AFP.

"În timp ce Ucraina continuă să reziste ferm, să inoveze şi să obţină victorii pe câmpul de luptă, Rusia devine tot mai disperată", a declarat Rutte într-o conferinţă de presă alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit lui Rutte, Rusia suferă "pierderi considerabile", iar economia sa este "sub o presiune serioasă", în ciuda relaxării sancţiunilor occidentale asupra exporturilor sale de hidrocarburi.

El a menţionat însă că războiul, care a început în urmă cu peste patru ani, "nu dă semne că se va opri". La scurt timp după conferinţa de presă, o sirenă de raid aerian a sunat în capitala Ucrainei, au observat jurnaliştii AFP.

Rutte a spus că "a discutat despre cum reuşeşte Ucraina să schimbe cursul pe câmpul de luptă".

"Cred că Ucraina obţine un succes din ce în ce mai mare, atât pe linia frontului, cât şi în asigurarea faptului că poate neutraliza unele dintre capacităţile cheie ruseşti necesare pentru continuarea războiului", a afirmat el.

Această vizită a şefului NATO are loc pe fondul escaladării atacurilor aeriene ruseşti şi ucrainene, în timp ce negocierile mediate de SUA pentru a pune capăt conflictului stagnează.

Dronele ucrainene au atacat instalaţii energetice şi militare din Sankt Petersburg miercuri dimineaţă, ziua de deschidere a tradiţionalului Forum Economic.

Cu o zi înainte, un atac masiv cu drone şi rachete ruseşti a ucis 23 de persoane la Kiev şi în oraşul industrial Dnipro, în partea de centru-vest a Ucrainei.

Preşedintele Volodimir Zelenski doreşte să obţină livrări mai mari de muniţii pentru sistemele sale de apărare antiaeriană de la ţările membre NATO, în special rachete americane Patriot, despre care Kievul consideră că sunt esenţiale pentru a contracara atacurile cu rachete balistice ruseşti.