Zelenski, lobby pentru Ucraina la Ankara: „Este corect ca o țară cu asemenea capacități de apărare să rămână în afara NATO?”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a pledat pentru aderarea țării sale la NATO, afirmând că experiența și capacitățile militare dobândite în războiul cu Rusia ar consolida securitatea întregii Alianțe.

În discursul susținut la Forumul Industriilor de Apărare al NATO, desfășurat în marja summitului de la Ankara, liderul ucrainean a subliniat că forțele ucrainene interceptează în prezent peste 90% dintre dronele rusești de tip Shahed, performanță pe care a descris-o drept fără precedent.

„Nicio altă țară nu are experiența de a se apăra împotriva unor atacuri cu drone de asemenea amploare. Avem, de asemenea, capacități solide de interceptare a rachetelor”, a declarat Zelenski.

În acest context, președintele ucrainean a lansat o întrebare adresată aliaților: „Credeți cu adevărat că este corect ca o țară și un popor cu asemenea capacități de apărare să rămână în afara NATO?”

„Ucraina ar întări apărarea colectivă”

Zelenski a argumentat că experiența acumulată de armata ucraineană în peste trei ani de război reprezintă un avantaj strategic pentru Alianță.

„Dacă Ucraina are deja aceste capacități și dacă ucrainenii au învățat să lupte în acest mod, este firesc ca ele să devină parte a apărării colective. Acest lucru ne-ar face pe toți mai puternici”, a spus el.

Potrivit președintelui, Ucraina și-a demonstrat deja statutul de partener de încredere, iar aderarea la NATO ar fi „o evoluție firească”.

Liderul de la Kiev a subliniat, totodată, că Ucraina va continua să fie vecină cu Rusia și după încheierea războiului, motiv pentru care integrarea sa în Alianță ar contribui la întărirea securității întregului spațiu euroatlantic.

Lovituri în adâncul teritoriului rus

Zelenski a afirmat că Ucraina a schimbat fundamental modul în care Rusia își percepe propria securitate, demonstrând că nu mai există un „spate strategic” inaccesibil.

El a amintit că dronele ucrainene au lovit inclusiv o rafinărie din Siberia și a susținut că toate marile rafinării din Rusia au fost vizate de atacuri ucrainene.

„Aceasta nu mai este o excepție. Este noua realitate”, a declarat președintele.

În opinia sa, Ucraina nu urmărește obiective teritoriale sau geopolitice, ci încearcă să crească prețul războiului pentru Moscova și să creeze condițiile necesare pentru obținerea păcii.

Inițiativa „Drone Deal”

În intervenția sa, Zelenski a prezentat și inițiativa „Drone Deal”, care prevede atât achiziția, cât și producția comună de drone împreună cu statele partenere.

„Drone Deal nu înseamnă doar cumpărarea de drone, ci și producția lor în comun. Este o inițiativă care oferă acces rapid la mijloace de apărare”, a explicat el.

Potrivit președintelui ucrainean, proiectul este sprijinit deja de Uniunea Europeană, Turcia, Azerbaidjan și mai multe state din regiunea Golfului.

Apel pentru consolidarea apărării antirachetă

Zelenski a cerut aliaților să accelereze dezvoltarea capacităților de apărare împotriva rachetelor balistice, apreciind că acestea reprezintă în continuare principalul avantaj militar al Rusiei.

El a avertizat că ritmul actual de producție al sistemelor Patriot nu este suficient pentru a răspunde amenințării.

Președintele ucrainean participă la summitul NATO de la Ankara, unde este așteptată și o întrevedere cu președintele american Donald Trump. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, întâlnirea ar urma să aibă loc miercuri, în marja reuniunii Alianței.