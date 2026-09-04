Ministrul ceh de Externe, Petr Macinka, este criticat după ce a fost acuzat că a căzut într-o farsă pusă la cale în timpul unui interviu, într-o încăpere în care activiștii ascunseseră arme de recuzită și o bombă falsă.

Ministrul ceh de Externe, Petr Macinka, a fost victima unei farse Foto: detektivniparta.cz

Interviul cu Petr Macinka, președintele partidului de dreapta Motorists, parte a coaliției de guvernare din Cehia, a avut loc pe 21 august, într-o locație care nu a fost dezvăluită, potrivit unui grup intitulat Detektivni Parta („Grupul Detectivilor”).

Grupul, care se descrie drept o echipă de jurnaliști de investigație ce urmăresc răspândirea dezinformării, a publicat și imagini în care Macinka apare la o masă cu microfoane, față în față cu un bărbat care purta cagulă, ochelari de soare și o glugă, relatează AFP.

Macinka a insistat că nu a căzut în capcana activiștilor și că l-a recunoscut imediat pe cel care îi lua interviul. Atât el, cât și Detektivni Parta l-au identificat pe acesta drept activistul Vojtech Psenak, care s-a prezentat drept jurnalist.

„Ar trebui să fii orb și surd ca să nu-l fi recunoscut pe Psenak”, a transmis Macinka pe Facebook.

Detektivni Parta a publicat și mai multe fragmente video din timpul interviului. În acestea, Macinka nu pare să-l recunoască pe Psenak. Într-unul dintre fragmente, ministrul spune chiar că este pentru prima dată când este intervievat de o persoană al cărei chip nu îl poate vedea.

Grupul a publicat, de asemenea, imagini cu ceea ce susține că erau arme de recuzită și bombe false ascunse în încăpere și asupra lui Psenak. Potrivit activiștilor, în timpul interviului mai multe persoane se aflau ascunse în spatele unei perdele.

„A ocolit toate protocoalele de securitate”

Detektivni Parta a mai susținut că Macinka a ocolit toate protocoalele de securitate și i-a cerut singurului său bodyguard să părăsească încăperea, fără ca acesta să verifice mai întâi locul.

În fragmentele publicate, Macinka discută despre colegi de partid și despre premierul miliardar Andrej Babis.

Nu este clar cât a durat interviul și nici ce proporție din materialul filmat a fost făcută publică. Pe site-ul său, Detektivni Parta a afirmat că urmărea să testeze „nivelul de conștientizare a riscurilor de securitate și capacitățile cognitive” ale lui Macinka.

„Eșecul lui Macinka a făcut posibilă filmarea într-o încăpere în care se aflau mai multe arme de recuzită și explozibili falși, precum și mai multe persoane ascunse în spatele unei perdele”, a transmis grupul.

Poliția verifică incidentul

Macinka le-a declarat jurnaliștilor, joi seară: „Am participat la multe astfel de interviuri și le abordez întotdeauna în același mod. Polițistul era acolo cu mine, iar desfășurarea interviului nu a fost diferită de ceea ce am experimentat de o mie de ori până acum”.

Presa cehă a relatat că unitatea de poliție responsabilă cu protecția demnitarilor de rang înalt analizează incidentul.

Martin Kupka, liderul formațiunii politice de opoziție Partidul Civic Democrat, i-a cerut lui Macinka să demisioneze.

„Un ministru de Externe. O persoană aflată sub protecție strictă. Un om care lucrează cu documente clasificate provenite de la serviciile de informații. Nu-mi vine să cred că acest lucru s-a întâmplat cu adevărat”, a scris el pe X.

Detektivni Parta a insistat că Macinka a picat testul.

„Dovezile demonstrează că se înșală. Oricine are un nivel mediu de educație media și-ar fi dat seama despre ce este vorba și nu s-ar fi expus unui risc uriaș precum acesta”, a transmis grupul.