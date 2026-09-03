Ministrul Apărării din Estonia își dă demisia după ce a irosit 70 de milioane de euro pe muniție defectă destinată Ucrainei

Ministrul eston al Apărării, Hanno Pevkur, și-a anunțat demisia pe 2 septembrie, după apariția unor informații potrivit cărora Estonia a plătit 70 de milioane de euro pentru obuze de artilerie destinate Ucrainei unei companii care nu mai vânduse anterior niciun proiectil.

Ministrul eston al Apărării, Hanno Pevkur Foto: X@front_ukrainian

Pevkur a declarat că nu a fost informat personal despre problemele legate de contract, dar și-a asumat responsabilitatea politică pentru rezultatul acestuia.

„Un lider trebuie să aibă puterea și curajul de a-și asuma responsabilitatea (...). Chiar dacă ministrul nu numără șosete și cartușe și nu negociază contracte, observațiile Biroului Național de Audit ridică problema responsabilității politice”, a scris Pevkur într-un mesaj pe Facebook prin care și-a anunțat demisia.

„De aceea, trebuie să-mi asum astăzi responsabilitatea politică pentru întregul domeniu al apărării și să predau ștafeta funcției de ministru al Apărării prim-ministrului”, a adăugat el.

Contractul pentru muniție

Biroul Național de Audit al Estoniei a publicat pe 28 august un raport privind cheltuielile pentru apărare, în care a criticat modul în care Ministerul Apărării a gestionat achizițiile militare în ultimii ani.

Raportul a declanșat apeluri pentru demisia lui Pevkur, în contextul în care au ieșit la iveală problemele legate de contractul în valoare de 70 de milioane de euro, potrivit ERR News.

În 2024, Estonia a încheiat un contract pentru achiziționarea de obuze de artilerie de la Datasel S.R.L., o companie înregistrată în Italia și deținută de compania indiană Neco Defense Munitions, potrivit publicației Eesti Ekspress.

Muniția urma să fie livrată Ucrainei, iar achiziția era finanțată prin Facilitatea europeană pentru pace a Uniunii Europene.

Contractul a fost încheiat într-un moment în care armata ucraineană se confrunta cu o lipsă severă de obuze de artilerie. Situația fusese agravată de întârzierile în livrarea pachetelor de ajutor militar americane și de faptul că Uniunea Europeană nu și-a atins obiectivul de a livra Ucrainei un milion de obuze până în martie 2024.

Centrul eston pentru investiții în domeniul apărării (RKIK) a transferat în avans companiei Datasel milioane de euro pentru muniție. Compania a raportat însă în repetate rânduri întârzieri, iar livrările au întârziat luni întregi.

Atunci când un transport a ajuns în cele din urmă, în 2025, publicația Eesti Ekspress a relatat că obuzele erau defecte și „inutile”.

Elmar Vaher, actualul director general al RKIK, care nu a supervizat contractul inițial, a declarat pentru publicație că acordul nu ar fi trebuit semnat.

„În opinia mea, nu ar fi trebuit să semnăm un contract cu ei”, a spus Vaher. El a comparat situația cu angajarea unei firme care nu a construit niciodată o casă pentru a ridica o locuință.

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„Există o îndoială că acea casă nu va fi terminată”, a explicat el.

Cheltuielile pentru apărare au crescut puternic

Estonia și-a majorat semnificativ cheltuielile pentru apărare după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022.

Potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cheltuielile militare ale Estoniei au crescut de la echivalentul a 2% din PIB în 2022 la 3,4% în 2025.

Pentru 2026, Tallinn a anunțat că va aloca 5,4% din PIB pentru apărare, în timp ce bugetul militar urmează să crească cu 42%. Estonia s-a angajat, de asemenea, să ofere Ucrainei ajutor militar în valoare de peste 117 milioane de dolari în acest an.

În acest context, Biroul Național de Audit a avertizat în repetate rânduri asupra riscului ca fondurile publice să fie utilizate necorespunzător.

Cel mai recent raport reprezintă una dintre mai multe evaluări critice privind modul în care Ministerul Apărării a gestionat cheltuielile.

„Există riscul ca aproximativ 70 de milioane de euro să trebuiască achitați din bugetul de stat al Estoniei, în detrimentul altor cheltuieli planificate”, a avertizat instituția de audit.

Anchete după raportul de audit

Premierul eston Kristen Michal a convocat pentru 3 septembrie o ședință a guvernului pentru a discuta demisia lui Pevkur și concluziile rapoartelor de audit.

Parchetul eston a deschis, de asemenea, o anchetă penală privind problemele identificate în rapoartele referitoare la anii 2025 și 2026.

În mesajul prin care și-a anunțat demisia, Pevkur a spus că face acest pas „cu convingerea fermă că am luat deciziile corecte pentru consolidarea apărării naționale”.

„Estonia este mai bine protejată ca niciodată”, a scris el.

Pevkur a transmis, totodată, că sectorul apărării trebuie să continue să consolideze capacitățile țării și să sprijine Ucraina, argumentând că acest sprijin contribuie și la securitatea Estoniei.

Țările baltice își consolidează apărarea

Demisia ministrului are loc într-un moment în care statele baltice își intensifică eforturile de consolidare a apărării, pe fondul preocupărilor privind amenințările reprezentate de Rusia.

Pe 1 septembrie, Estonia a anunțat că drone au pătruns în spațiul său aerian, în aceeași perioadă în care Rusia a lansat un atac aerian de amploare asupra Ucrainei, iar drone ucrainene au vizat obiective din vestul Rusiei.

Pentru Estonia, țară membră NATO și vecină cu Rusia, consolidarea capacităților militare a devenit una dintre principalele priorități de securitate în ultimii ani.