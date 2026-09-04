Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, și-a anulat vizita planificată în Serbia, după ce un avion guvernamental a transportat la Belgrad trupul fostului comandant militar al sârbilor bosniaci Ratko Mladić, condamnat pentru crime de război. Soldații au coborât din aeronavă sicriul acoperit cu drapelul Serbiei.

Marta Kos și-a anulat vizita în Serbia Foto: Forbes

Mladić a murit pe 27 august, într-un spital penitenciar al ONU din Haga, la vârsta de 84 de ani. El ispășea o pedeapsă cu închisoarea pe viață pentru genocid și crime împotriva umanității. Rămășițele sale au fost predate autorităților sârbe pe 3 septembrie, pe aeroportul Rotterdam Haga.

Anunțând pe X decizia de a-și anula vizita, Kos a declarat: „Glorificarea care însoțește moartea sa este incompatibilă cu valorile pe care se construiește parcursul european. Acest parcurs presupune confruntarea cu trecutul, reconciliere autentică și respectarea victimelor crimelor de război”.

„Valorile care stau la baza viitorului nostru comun nu sunt negociabile. În acest context, am decis să nu efectuez vizita planificată în Serbia în acest moment”, a scris Kos.

Ministrul sârb al Justiției, Nenad Vujic, s-a aflat și el în avionul care a venit din Țările de Jos, alături de membri ai familiei lui Mladić. Forțele comandate de acesta au asediat Sarajevo și au comis masacrul de la Srebrenica din 1995, în care au fost uciși peste 8.000 de bărbați și băieți bosniaci musulmani.

Kos urma să viziteze Serbia, țară candidată oficial la aderarea la Uniunea Europeană, în perioada 9-10 septembrie, într-o vizită de rutină. Ea urma să participe și la un eveniment organizat de GLOBSEC, un think tank cu sediul în Slovacia, potrivit Radio Free Europe.

Mai devreme, Kos avertizase că modul în care autoritățile sârbe vor gestiona înmormântarea lui Mladić va reprezenta un test important pentru Belgrad.

Vorbind la Dublin, Kos a declarat: „Nu este vorba doar despre partea tehnică, despre ceea ce fac în procesul de aderare... este vorba despre modul în care se aliniază valorilor noastre”.

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Mladić a preluat comanda armatei sârbilor bosniaci în 1992 și a condus o campanie prin care au fost ocupate suprafețe importante din Bosnia și Herțegovina. Forțele sale au menținut Sarajevo sub asediu timp de peste trei ani, bombardând și trăgând asupra civililor cu lunetiști.

În 2017, Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, susținut de ONU, l-a condamnat pe Mladić pentru genocid, crime împotriva umanității și încălcări ale legilor și cutumelor războiului.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Belgrad pe 4 septembrie, ministrul Justiției, Vujic, a răspuns criticilor formulate de Kos, afirmând că Serbia se va „asigura că totul se va desfășura pașnic și cu demnitate”.

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Circumstanțele înmormântării lui Mladić nu sunt clare încă. Vujic declarase anterior că acesta urma să fie înhumat cu cele mai înalte onoruri de stat. Întrebat despre declarațiile sale anterioare, Vujic a spus că respectă dorințele familiei lui Mladić.

La aceeași conferință de presă, fiul lui Mladić, Darko, a declarat că tatăl său va fi înmormântat în cimitirul Topčider din capitala Serbiei. El le-a cerut, de asemenea, susținătorilor să folosească transportul public și să păstreze caracterul „pașnic și demn” al funeraliilor, fără provocări.

Politicieni din Statele Unite și Europa au condamnat posibilitatea ca Serbia să organizeze funeralii de stat pentru Mladić.

Într-o postare pe X din 31 august, reprezentantul republican Joe Wilson, din Carolina de Sud, a declarat: „Este de neconceput ca Vučić să plănuiască să-l înmormânteze pe criminalul de război Mladić cu onoruri. Este ca și cum Germania i-ar acorda onoruri de stat lui Hitler”.

Thomas Byrne, ministrul irlandez pentru Europa, a cărui țară deține în prezent președinția Consiliului UE, a declarat pe 4 septembrie că „funeraliile de stat ar fi inacceptabile”, la fel ca „omagierea lui Mladić de către oficiali guvernamentali de rang înalt”.

„Este cu siguranță timpul să îngropăm trecutul și să muncim pentru reconciliere și să continuăm acest proces în regiune”, a spus Byrne. „Dar să nu existe nicio îndoială: ceea ce se întâmplă (în Serbia) continuă să rănească oamenii, în special în regiune, dar și în unele state membre ale Uniunii Europene”.

Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Michael O’Flaherty, a declarat pe 4 septembrie că detestă glorificarea publică a lui Mladić.

„Fac apel la toate autoritățile să combată glorificarea criminalilor de război condamnați și să-și îndeplinească obligațiile legale pentru a garanta tragerea la răspundere, protejarea drepturilor victimelor și respectarea justiției”, a declarat acesta într-un comunicat.