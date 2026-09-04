 Scandal diplomatic după moartea lui Ratko Mladić. Comisarul european pentru Extindere și-a anulat vizita în Serbia | adevarul.ro
search
Vineri, 4 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Scandal diplomatic după moartea lui Ratko Mladić. Comisarul european pentru Extindere și-a anulat vizita în Serbia

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, și-a anulat vizita planificată în Serbia, după ce un avion guvernamental a transportat la Belgrad trupul fostului comandant militar al sârbilor bosniaci Ratko Mladić, condamnat pentru crime de război. Soldații au coborât din aeronavă sicriul acoperit cu drapelul Serbiei.

Marta Kos
Marta Kos și-a anulat vizita în Serbia Foto: Forbes

Mladić a murit pe 27 august, într-un spital penitenciar al ONU din Haga, la vârsta de 84 de ani. El ispășea o pedeapsă cu închisoarea pe viață pentru genocid și crime împotriva umanității. Rămășițele sale au fost predate autorităților sârbe pe 3 septembrie, pe aeroportul Rotterdam Haga.

Anunțând pe X decizia de a-și anula vizita, Kos a declarat: „Glorificarea care însoțește moartea sa este incompatibilă cu valorile pe care se construiește parcursul european. Acest parcurs presupune confruntarea cu trecutul, reconciliere autentică și respectarea victimelor crimelor de război”.

„Valorile care stau la baza viitorului nostru comun nu sunt negociabile. În acest context, am decis să nu efectuez vizita planificată în Serbia în acest moment”, a scris Kos.

Ministrul sârb al Justiției, Nenad Vujic, s-a aflat și el în avionul care a venit din Țările de Jos, alături de membri ai familiei lui Mladić. Forțele comandate de acesta au asediat Sarajevo și au comis masacrul de la Srebrenica din 1995, în care au fost uciși peste 8.000 de bărbați și băieți bosniaci musulmani.

Kos urma să viziteze Serbia, țară candidată oficial la aderarea la Uniunea Europeană, în perioada 9-10 septembrie, într-o vizită de rutină. Ea urma să participe și la un eveniment organizat de GLOBSEC, un think tank cu sediul în Slovacia, potrivit Radio Free Europe.

Mai devreme, Kos avertizase că modul în care autoritățile sârbe vor gestiona înmormântarea lui Mladić va reprezenta un test important pentru Belgrad.

Vorbind la Dublin, Kos a declarat: „Nu este vorba doar despre partea tehnică, despre ceea ce fac în procesul de aderare... este vorba despre modul în care se aliniază valorilor noastre”.

UE ar putea tăia miliarde de euro pentru Serbia. Bruxellesul invocă derapaje democratice și apropierea de Rusia

Mladić a preluat comanda armatei sârbilor bosniaci în 1992 și a condus o campanie prin care au fost ocupate suprafețe importante din Bosnia și Herțegovina. Forțele sale au menținut Sarajevo sub asediu timp de peste trei ani, bombardând și trăgând asupra civililor cu lunetiști.

În 2017, Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, susținut de ONU, l-a condamnat pe Mladić pentru genocid, crime împotriva umanității și încălcări ale legilor și cutumelor războiului.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Belgrad pe 4 septembrie, ministrul Justiției, Vujic, a răspuns criticilor formulate de Kos, afirmând că Serbia se va „asigura că totul se va desfășura pașnic și cu demnitate”.

Serbia, criticată de Europa și politicieni americani

Circumstanțele înmormântării lui Mladić nu sunt clare încă. Vujic declarase anterior că acesta urma să fie înhumat cu cele mai înalte onoruri de stat. Întrebat despre declarațiile sale anterioare, Vujic a spus că respectă dorințele familiei lui Mladić.

La aceeași conferință de presă, fiul lui Mladić, Darko, a declarat că tatăl său va fi înmormântat în cimitirul Topčider din capitala Serbiei. El le-a cerut, de asemenea, susținătorilor să folosească transportul public și să păstreze caracterul „pașnic și demn” al funeraliilor, fără provocări.

Politicieni din Statele Unite și Europa au condamnat posibilitatea ca Serbia să organizeze funeralii de stat pentru Mladić.

Într-o postare pe X din 31 august, reprezentantul republican Joe Wilson, din Carolina de Sud, a declarat: „Este de neconceput ca Vučić să plănuiască să-l înmormânteze pe criminalul de război Mladić cu onoruri. Este ca și cum Germania i-ar acorda onoruri de stat lui Hitler”.

Thomas Byrne, ministrul irlandez pentru Europa, a cărui țară deține în prezent președinția Consiliului UE, a declarat pe 4 septembrie că „funeraliile de stat ar fi inacceptabile”, la fel ca „omagierea lui Mladić de către oficiali guvernamentali de rang înalt”.

„Este cu siguranță timpul să îngropăm trecutul și să muncim pentru reconciliere și să continuăm acest proces în regiune”, a spus Byrne. „Dar să nu existe nicio îndoială: ceea ce se întâmplă (în Serbia) continuă să rănească oamenii, în special în regiune, dar și în unele state membre ale Uniunii Europene”.

Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Michael O’Flaherty, a declarat pe 4 septembrie că detestă glorificarea publică a lui Mladić.

„Fac apel la toate autoritățile să combată glorificarea criminalilor de război condamnați și să-și îndeplinească obligațiile legale pentru a garanta tragerea la răspundere, protejarea drepturilor victimelor și respectarea justiției”, a declarat acesta într-un comunicat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Coșmar într-un avion Ryanair: 5 ore blocați în căldură, leșinuri și atacuri de panică. Poliția a intervenit
digi24.ro
image
Un bărbat a pierdut 21.000 de euro după ce a acceptat un fals interviu de angajare. Cum au acționat hackerii
stirileprotv.ro
image
Un muncitor român a fost găsit mort într-o parcare din Germania. Trupul i-a fost abandonat, după ce o femeie l-ar fi „plimbat” 100 km cu mașina
gandul.ro
image
EXCLUSIV Petrotel–Lukoil, în fața unei schimbări majore: PLANUL de REORGANIZARE
mediafax.ro
image
Transferurile lui Gigi Becali la FCSB au băgat frica în Universitatea Craiova: „Va fi un competitor dificil!”
fanatik.ro
image
Banii din toate bancomatele se vor putea scoate personalizat: schimbarea majoră cu care BNR și Guvernul sunt de acord
libertatea.ro
image
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
digi24.ro
image
Prăbușire totală! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
gsp.ro
image
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face înconjurul lumii! Spaniolii exclamă: ”Avem clipul anului”
digisport.ro
image
Cine e adolescenta de 14 ani care a murit la spitalul din Gorj. Anda Maria era fiica unui profesor și urma să înceapă liceul
click.ro
image
VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul
antena3.ro
image
Dezastru: Încă o fabrică se închide în România. Toţi cei 450 de angajaţi vor rămâne fără un loc de muncă
zf.ro
image
Cum arată casele oferite gratuit profesorilor care se mută în Iaşi. Una singură costă 140.000 de euro
observatornews.ro
image
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
cancan.ro
image
Pensie de 1.456 de lei după 35 de ani lucrați. De ce ajung unii pensionari cu pensii atât de mici?
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea a rupt tăcerea după despărțirea de Ion Alexandru Țiriac: „Voiam o familie”
prosport.ro
image
De ce se pune praful imediat după ce l-ai șters. Obiceiurile care pot face curățenia aproape inutilă
playtech.ro
image
MM Stoica, anunț în direct despre starul de la FCSB: ”Gigi Becali îl va vinde, sunt convins”
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
Ce cadouri a primit la majorat fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf: ”Așa își va începe viața”
digisport.ro
image
Horoscop septembrie. Zodiile care își pun viața în ordine și cele care primesc noi oportunități
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
FABULOS! Primele imagini ŞOC de la Insula Iubirii 2026. FOTO şi VIDEO
romaniatv.net
image
Putin are o nouă armă secretă. Rusia se pregătește pentru o lovitură decisivă
mediaflux.ro
image
Supremația Chinei: BYD anunță recorduri, în timp ce VW dă afară 100.000 de oameni
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Obiceiul alimentar care crește rapid riscul de demență. Ce trebuie să scoatem din regimul zilnic
click.ro
image
Alina Pușcaș, panică după ce fiul ei a ajuns de urgență la spital: „E groaznic”
click.ro
image
Horoscop septembrie. Zodiile care își pun viața în ordine și cele care primesc noi oportunități
click.ro
Catherine de Medici cu Nostradamus, profimedia 0333573081 jpg
Când soțul nu i-a mai oferit nopți fierbinți, pasionale, Regina ranchiunoasă l-a înlocuit cu ceva mai... ezoteric, ce avea să-i aducă mai târziu sfârșitul
okmagazine.ro
Regina Mary de Modena profimedia 0986621836 jpg
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta
okmagazine.ro
Ghețăriile de la Castelul Mikó
Cum păstrau aristocrații din Covasna alimentele și băuturile la rece, pe vremea când frigiderul încă nu exista?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bridget Fonda, de nerecunoscut la 62 de ani. Fosta actriță de la Hollywood a slăbit 45 de kilograme
image
Obiceiul alimentar care crește rapid riscul de demență. Ce trebuie să scoatem din regimul zilnic

OK! Magazine

image
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta