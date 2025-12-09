Miliardarul Andrej Babis revine la conducerea Cehiei: ce planuri are și cum influențează afacerile sale din România

Miliardarul Andrej Babis, cunoscut pentru afacerile sale extinse inclusiv în România, a revenit marți, 9 decembrie, în funcția de prim-ministru al Republicii Cehe, la două luni după alegerile parlamentare câștigate de partidul său, ANO.

Babis, în vârstă de 71 de ani, a mai condus guvernul ceh între 2017 și 2021 și a fost numit oficial de președintele Petr Pavel.

„Le promit tuturor cetățenilor Republicii Cehe că le voi apăra interesele, atât la nivel național, cât și internațional”, a declarat Babis la ceremonia de învestitură.

Fără o majoritate parlamentară suficientă pentru a guverna singur – partidul său deține 80 de locuri din 200 – Babis a semnat un acord de coaliție cu SPD, formațiune eurosceptică de extremă dreapta, și cu Vocea Automobiliștilor, partid de dreapta.

Campania sa electorală s-a concentrat pe creșterea beneficiilor sociale și pe reducerea ajutorului acordat Ucrainei, prioritizând cetățenii cehi.

Deși a promis loialitate față de Uniunea Europeană după alegeri, analiștii atrag atenția că revenirea sa ar putea duce la o poziție mai critică față de Bruxelles și la o apropiere de Ungaria și Slovacia, care au refuzat sprijin militar pentru Ucraina și au blocat sancțiunile împotriva Rusiei.

Cine este Andrej Babis

Născut la Bratislava pe 2 septembrie 1954, Babis a ales cetățenia cehă după divizarea Cehoslovaciei în 1993. Înainte de a intra în politică, și-a construit averea prin intermediul conglomeratului Agrofert, fondat în 1993, activ în sectoarele agricol, alimentar și chimic, cu sute de companii, inclusiv în România. Conform Forbes, este a șaptea cea mai bogată persoană din Republica Cehă, o țară cu aproximativ 10,9 milioane de locuitori și membră NATO.

Babis a fondat mișcarea politică ANO în 2011 și a condus guvernul între 2017 și 2021. După înfrângerea la alegerile parlamentare din 2021, nu a reușit să câștige președinția în 2023, fiind învins de Petr Pavel.

Președintele Pavel a impus condiția ca Babis să rezolve potențialele conflicte de interese legate de afacerile sale înainte de numirea în funcția de prim-ministru.

În acest context, Babis a anunțat săptămâna trecută transferul operațiunilor Agrofert către o entitate independentă, în așteptarea moștenirii de către copiii săi.

De-a lungul timpului, Babis s-a confruntat cu numeroase controverse. Este acuzat de fraudă cu subvenții europene încă din 2007, acuzații pe care le neagă. Mai mult, i se reproșează că ar fi fost agent al poliției secrete comuniste în anii ’80, afirmații pe care le respinge vehement.