Salariul minim crește în Grecia din 2027. Ce se schimbă pentru sute de mii de angajați

Sute de mii de angajați din Grecia vor beneficia, de la 1 aprilie 2027, de o nouă majorare a salariului minim. Creșterea brută va fi însoțită de o reducere a contribuțiilor, astfel încât câștigul net al salariaților să fie mai mare.

Grecia majorează salariul minim de la 1 aprilie 2027 Foto: Pixabay

Potrivit calculelor, pentru un angajat fără vechime de trei ani, salariul brut crește de la 920 la 960 de euro, respectiv cu 40 de euro pe lună. Contribuția angajatului, în pofida majorării veniturilor, se va situa la aproximativ 123,55 euro, deoarece povara contribuțiilor de asigurări sociale scade cu 0,5 puncte procentuale, relatează Kathimerini.

Impozitul pe veniturile salariale este estimat la aproximativ 33,21 euro, astfel că venitul net ajunge la circa 803,24 euro, față de 771,67 euro în cazul unui salariu brut de 920 de euro.

Câștigul net al angajatului ajunge astfel la aproximativ 31,57 euro pe lună, respectiv circa 378,8 euro pe an.

Venituri mai mari pentru angajații cu vechime

Situația este și mai favorabilă pentru cei care au acumulat vechime și beneficiază de sporuri pentru perioade de câte trei ani.

În cazul unei astfel de perioade de vechime, salariul brut ajunge la 1.056 de euro, de la 1.012 euro, în timp ce venitul net se situează la aproximativ 868,89 euro, față de 835,04 euro. Creșterea venitului net este estimată la 33,85 euro pe lună.

În cazul a două perioade de câte trei ani de vechime, salariul brut urcă la 1.152 de euro, iar venitul net ajunge la aproximativ 934,13 euro, față de 897,21 euro, câștigul lunar fiind de 36,92 euro.

Pentru un angajat cu trei astfel de perioade de vechime, salariul brut ajunge la 1.248 de euro, iar venitul net se apropie de 999,37 euro, față de 959,36 euro, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 40 de euro pe lună.

Creșterea salariului minim presupune, în mod corespunzător, și costuri mai mari pentru companii. Pentru un angajat fără vechime de trei ani, contribuțiile plătite de angajator sunt estimate la aproximativ 209,19 euro, față de 200,47 euro în prezent, în creștere cu aproximativ 8,72 euro pe lună.

Costuri mai mari pentru angajatori

Costul total al salarizării pentru angajator, calculat prin însumarea salariului brut și a contribuțiilor angajatorului, ajunge la aproximativ 1.169,19 euro pe lună, față de aproximativ 1.120,47 euro, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 48,72 euro.

O situație similară se înregistrează și la nivelurile superioare de vechime. În cazul unei perioade de trei ani de vechime, costul suplimentar pentru angajator, reprezentat de salariu și contribuții, ajunge la aproximativ 53,59 euro pe lună, în cazul a două perioade de câte trei ani la 58,46 euro, iar pentru trei perioade de câte trei ani la aproximativ 63,33 euro.

Astfel, majorarea cu 40 de euro a salariului minim de bază generează un efect multiplicator asupra cheltuielilor salariale ale companiilor, întrucât determină și creșterea veniturilor celor care beneficiază de majorări în funcție de vechime.

Prin urmare, impactul economic de bază al schimbării este unul dublu, notează publicația. Angajatul vede că venitul său brut crește cu 40 de euro la nivelul salariului minim și, datorită inclusiv reducerii contribuției de asigurări, rămâne cu aproximativ 31,6 euro în plus în fiecare lună.

Pentru angajator, însă, modificarea este mai mare, întrucât costul salarial total crește cu aproape 49 de euro pentru un angajat fără vechime de trei ani.