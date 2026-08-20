DOCUMENT Legea salarizării primită de liderii partidelor: niciun salariu nu scade, sporuri plafonate la 20%. Schimbări pentru profesori și educatori

Guvernul a finalizat proiectul de Lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care va înlocui actuala Lege 153/2017.

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit joi, 20 august, la Palatul Cotroceni, cu liderii fostei coaliții de guvernare. O nouă variantă a proiectului legii salarizării, care respectă atât cerințele PNRR, cât și limitele bugetare, a fost transmisă partidelor politice, urmând ca săptămâna viitoare să se ajungă la un consens.

Conform textului proiectului, noua lege ar urma să intre în vigoare la 1 decembrie 2026, iar Valoarea de Referință (VR) pe baza căreia se vor calcula toate salariile din sectorul bugetar a fost stabilită prin derogare la 4.000 de lei, deși inițial fusese stabilit la 4.100 de lei. (n.r. la finalul textului puteți găsi proiectul privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în ultima sa variantă)

Raport salarial de 1 la 8

Documentul fixează o ierarhie în sectorul public, unde raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază, soldă sau indemnizație lunară este de 1 la 8. Toate funcțiile din sectorul bugetar sunt grupate în 12 grade salariale, cărora le corespund coeficienți de salarizare cuprinși între 1,00 și 8,00.

Salariul de bază al fiecărui angajat se va calcula direct prin înmulțirea coeficientului alocat funcției cu Valoarea de Referință de 4.000 de lei, la care se adaugă cotele procentuale aferente celor 6 gradații de vechime (de la 0 la peste 20 de ani de vechime).

Plafon de 20% la sporuri

Una dintre cele mai drastice măsuri de reducere a cheltuielilor este limitarea sporurilor. Suma totală a sporurilor, indemnizațiilor, primelor și premiilor nu va putea depăși 20% din suma salariilor de bază la nivelul fiecărui ordonator principal de credite.

Sunt exceptate de la acest plafon doar câteva drepturi specifice, cum ar fi:

- Sporul de până la 40% pentru proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile;

- Sporul pentru administrarea resurselor europene și finanțe publice (până la 40%);

- Sporul de noapte (25%), sporul pentru ore suplimentare (75% - 100%) și cel pentru persoanele cu handicap (15% din valoarea de referință).

Ordonatorii de credite care depășesc pragul de 20% riscă amenzi cuprinse între 30.000 și 50.000 de lei, aplicate direct de Curtea de Conturi, alături de obligația de recuperare a prejudiciului.

Niciun salariu nu scade

Proiectul conține o clauză de protecție socială pentru angajații ale căror salarii calculate pe noua grilă ar fi mai mici decât cele actuale. În cazul în care venitul rezultat din noua lege este inferior celui încasat în luna noiembrie 2026, angajatul va primi o „diferență salarială tranzitorie”. Această sumă va acoperi diferența și se va diminua treptat doar pe măsură ce salariul de bază al funcției va crește prin majorări viitoare, până la eliminarea ei completă.

Premiile de performanță

Premiul de performanță va putea fi acordat pentru cel mult 30% din personalul unei instituții și va fi cuprins între 10% și 20% din salariul de bază. Totuși, aplicarea acestuia este eșalonată:

În învățământ: Intrarea în vigoare este imediată (decembrie 2026), unde vechea gradație de merit se transformă direct în premiu de performanță.

În sănătate: În 2027 se va derula un proiect pilot de 24 de luni în maximum 4% din spitalele publice.

Pentru restul bugetarilor: Acordarea premiilor de performanță este amânată până în anul 2029 și va fi condiționată strict de încadrarea României în țintele de deficit bugetar.

Transparență obligatorie

Instituțiile publice vor fi obligate să publice de două ori pe an (la 30 aprilie și 31 octombrie) pe pagina proprie de internet lista completă a funcțiilor, salariilor de bază și tuturor sporurilor acordate. Managerii sau conducătorii de instituții care refuză sau omit să publice aceste date vor fi amendați de Inspecția Muncii cu sume între 20.000 și 30.000 de lei.

Titlul de doctor

Modificarea OUG 153/2017 clarifică faptul că indemnizația de doctor devine o sumă fixă de 500 lei brut/lună, acordată doar dacă atribuțiile specifice sunt prevăzute în fișa postului și verificate lunar (art. 39).

Schimbări majore pentru profesori și educatori

Principalele modificări aduse de noua lege schimbă modul în care se calculează veniturile cadrelor didactice și ale personalului medical. Pentru profesori, sporurile importante — cum sunt cele de diriginte, de învățător sau educatoare — nu mai depind de salariul fiecăruia, ci devin sume fixe calculate raportat la o Valoare de Referință de 4.000 de lei (de exemplu, dirigenția aduce între 400 și 800 de lei brut, în funcție de numărul de elevi), iar vechea gradație de merit este înlocuită de un sistem de premii de performanță.

În Sănătate, salariile medicilor și asistenților sunt acum diferențiate clar în funcție de spitalul în care lucrează și de riscul secției (secțiile grele precum ATI, UPU sau Chirurgia având un plus garantat la salariu), iar gărzile peste programul normal se plătesc separat, prin contracte de muncă cu timp parțial. Important de știut este că legea conține o clauză de protecție: dacă din noile calcule ar rezulta un venit mai mic decât cel din noiembrie 2026, statul va acoperi diferența, astfel încât niciun salariu aflate în plată să nu scadă.

Sporuri specifice pentru profesori și educatori

Sporul de Diriginte: Nu mai este calculat la salariul de bază, ci direct din Valoarea de Referință (VR = 4.000 lei), diferențiat pe dimensiunea clasei:

Clase de până la 20 de elevi: 10% din VR (400 lei brut).

Clase între 21 și 30 de elevi: 15% din VR (600 lei brut).

Clase cu peste 30 de elevi: 20% din VR (800 lei brut).

Spor pentru învățători și educatoare (Art. 12): Învățătorii, educatoarele, institutorii și profesorii pentru învățământul primar și preșcolar primesc un spor fix de 10% din Valoarea de Referință (400 lei brut).

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Spor pentru predare simultană:

2 clase de elevi: 5% la salariul de bază.

3 clase de elevi: 7% la salariul de bază.

4 clase de elevi: 10% la salariul de bază.

5 clase de elevi: 15% la salariul de bază.

Profesorii din învățământul special, logopezii, profesorii itineranți/de sprijin din CJRAE/CMBRAE: până la 15% la salariul de bază.

Consilierii școlari din CJRAE/CMBRAE: până la 5% la salariul de bază.

Spor de izolare: Până la 15% din salariul de bază pentru cadrul didactic care predă în localități izolate (Acest spor este exceptat de la plafonul general de 20% stabilit prin Lege).

Spor pentru practică pedagogică (Art. 4): Între 5% și 15% la salariul de bază pentru profesorii care coordonează practica viitorilor învățători și profesori.

Regulile privind plata cu ora și normele didactice

Calculul pentru plata cu ora se face raportând salariul de bază aferent funcției (luând în calcul vechimea, gradul didactic și gradația) la 120 de ore.

Plata cu ora pentru directori / conducere: Personalul didactic de conducere poate fi salarizat suplimentar prin plata cu ora pentru maximum 6 ore din norma didactică (în preuniversitar sau învățământul superior).

Echivalare profesori primar/preșcolar: Salarizarea profesorilor pentru învățământul preșcolar și primar se face la nivelul unui profesor cu studii superioare din învățământul preuniversitar.

Vechimea în învățământ: Este recunoscută atât vechimea efectivă la catedră (sau în inspectorate/minister), cât și vechimea recunoscută provenită din alte sectoare de activitate dacă persoana a profesat în specialitatea diplomei de studii.

Simplificare la angajarea în proiecte: Pentru proiectele de cercetare sau europene, angajarea universitarilor și cercetătorilor se face prin contract pe perioadă determinată directly prin decizia rectorului, fără alte concursuri sau formalități prealabile.

Reglementări din Sănătate și Asistență Socială

Mărimea sporurilor de mediu/pericol este defalcată pe niveluri de risc și locuri de muncă:

Nivelul I (40% - 55% din salariul de bază): UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente ATI, terapie intensivă, anatomie patologică, medicină legală, cardiologie și radiologie intervențională, prelevare și transplant de organe.

Nivelul II (30% - 50% din salariul de bază): TBC, SIDA, lepră, psihiatrie, ambulanță (servicii de urgență), bloc operator, arși, USTACC, oncologie (medicală și pediatrică), radioterapie, hematologie oncologică, centre de transfuzie sanguină, microchirurgie reconstructivă, intervenții în epidemii grave.

Nivelul III (15% - 30% din salariul de bază): Dializă, îngrijiri paliative, chirurgie generală/cardiovasculară/pediatrică, ortopedie, boli infecțioase, gastroenterologie, neurologie, neurochirurgie (iar pentru personalul nemedical din TBC, psihiatrie, infecțioase — spor de până la 20%).

Condiții periculoase / Radiații (10% - 20%): Neonatologie, săli de naștere, laboratoare de analize. La surse de radiații, sporul este gradat de la 5% (categoria I de risc) la 20% (categoria a IV-a).

Condiții grele și deosebite (5% - 10%): Corespunzător timpului efectiv lucrat.

Spor de izolare / spital izolat (5% - 15%): Pentru spitale/unități din zone izolate, de altitudine sau cu deficit masiv de specialiști (Exceptat de la plafonul general de 20% de la Art. 21).

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Interdicție de cumulare: Sporurile pentru condiții (Nivel I–III, radiații, grele) nu se pot cumula pentru aceeași persoană, cu excepția personalului care face radiologie intervențională în sălile de operații.

Plata gărzilor și a muncii în ture / zile libere

Sporul de ture (15%): Personalul care lucrează în sistem de 3 ture (8h) sau 2 ture (12h) poate primi un spor de 15% din salariul de bază în loc de sporul standard de noapte (Exceptat de la plafonul de 20%).

Munca în weekend și sărbători legale: Orele lucrate în program normal în zile de weekend sau sărbători legale se plătesc cu un tarif orar cu 40% mai mare decât tariful orar al salariului de bază (fără acordare de timp liber corespunzător).

Salarizarea gărzilor de urgență

Gărzi de urgență în zile lucrătoare (peste norma de bază): plătită cu tariful orar al salariului de bază.

Gărzi de urgență în weekend/sărbători legale: plătită cu tariful orar + 30%.

Gărzi de monitorizare: 75% din tariful gărzii de urgență în zile lucrătoare și 100% din tariful orar simplu în weekend.

Gărzi la domiciliu (chemări): se plătesc cu 40% din tariful orar pentru orele de gardă la domiciliu.

Contract parțial pentru gărzi (Art. 5): Gărzile care depășesc norma de bază obligatorie se desfășoară prin încheierea unui contract individual de muncă cu timp parțial. Sumele plătite pentru gărzi intră în calculul masei salariale de bază a instituției.

Salariile cadrelor medicale sunt diferențiate direct în funcție de rangul spitalului și de specificul secției:

Asistența Socială și Sporuri Excepționale

Sporuri în centre rezidențiale și asistență socială

Recuperare neuropsihiatrică, TBC, SIDA, neurologie: spor de până la 40%.

Asistenți maternali (al doilea copil în plasament): spor de până la 10%.

Asistenți maternali (asigurare continuitate): spor de până la 5%.

Centre izolate/altitudine: spor de până la 15% (exceptat de la plafonul de 20%).

Bonus de activitate excepțională: Personalul din unitățile sanitare publice poate primi un spor de până la 30% la salariul de bază pentru activități speciale, plătit exclusiv din veniturile proprii ale spitalului.