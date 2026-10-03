 Gest șocant la Arenele Romane: Ian își face nevoile pe scenă. Cine este trapperul din spatele scandalului | adevarul.ro
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Gest șocant la Arenele Romane: Ian își face nevoile pe scenă. Cine este trapperul din spatele scandalului

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Concertul lui Ian și Azteca de la Arenele Romane s-a încheiat cu un moment controversat. Trapperul a fost filmat în timp ce urina la marginea scenei, în fața publicului, iar imaginile au ajuns în scurt timp pe TikTok.

Ian
Ian Foto: Instagram

Ian, pe numele său real Anghel Bogdan Georgian, a susținut vineri, 2 octombrie, primul concert din turneul național pe care îl face împreună cu Azteca.

În timpul spectacolului, mai mulți spectatori au filmat momentul în care artistul s-a apropiat de marginea scenei și urinează acolo, în timp ce concertul continuă.

Pe reţelele sociale circulă mai multe înregistrări ale secvenței în care trapperul își face nevoile, iar comentariile sunt nenumărate.

Cine este Ian

Anghel Bogdan Georgian, cunoscut ca Ian pe scenă, are 29 de ani și este unul dintre artiștii care au contribuit la popularizarea trapului românesc.

Numele lui este legat, încă de la începutul carierei, de cel al lui Azteca. Cei doi au format un duo și au lucrat împreună la începuturile proiectului Ocult Records, înainte ca fiecare să își continue separat cariera. În 2026, au revenit împreună pe scenă și au pornit turneul național început la București.

Ian și-a construit între timp o carieră solo și a colaborat cu artiști din zone muzicale diferite. Printre proiectele care l-au făcut cunoscut unui public mai larg s-a numărat și colaborarea cu Theo Rose pentru piesa „Sângele frate nu te face”, inclusă în proiectul muzical al serialului „Clanul”.

În 2026, Ian a participat și la „Desafio: Aventura”, emisiunea difuzată de Pro TV. A rămas în competiție timp de 17 săptămâni, înainte de a fi eliminat în urma unui duel.

Ian, la „Desafio: Aventura”.
Ian, la „Desafio: Aventura”. Foto: Facebook

Cu această ocazie, Ian a vorbit despre viaţa sa, inclusiv despre perioada în care s-a confruntat cu consumul de alcool și substanțe. Artistul a povestit public despre problemele pe care le-a avut, dar a subliniat că experiențele respective fac parte din trecutul său și că nu își dorește ca ele să fie prezentate drept un model pentru cei care îl urmăresc.

Imaginile cu trapperul Ian au ajuns rapid pe rețelele de socializare, în special pe platforma TikTok, acolo unde zeci de utilizatori fie au făcut haz de necaz, fie au criticat gestul sau s-au arătat uluiți de situație.

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