 Studiu: Cum ajung doi angajați din spitale cu aceeași funcție și aceeași vechime să aibă diferențe de 1.750 de lei la salariu | adevarul.ro
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Studiu: Cum ajung doi angajați din spitale cu aceeași funcție și aceeași vechime să aibă diferențe de 1.750 de lei la salariu

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Federația „Solidaritatea Sanitară” avertizează că actualul sistem de salarizare din sănătate produce pierderi de miliarde de lei pentru angajați și susține că proiectul noii legi a salarizării nu rezolvă problemele existente, ci riscă să le accentueze. Concluziile apar într-un studiu bazat pe analiza a peste 57.000 de situații salariale din spitalele publice.

Actualul sistem de salarizare din sănătate produce pierderi. FOTO: Inquam Photos / George Călin
Actualul sistem de salarizare din sănătate produce pierderi. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Potrivit organizației sindicale, una dintre cele mai importante probleme este modul în care sunt calculate sporurile pentru condițiile de muncă. Acestea sunt raportate în continuare la salariile de bază din anul 2018, și nu la salariile aflate în prezent în plată.

Din această cauză, fiecare angajat pierde lunar între 721 și 1.596 de lei, în funcție de categoria profesională și locul de muncă. Federația estimează că prejudiciul total ajunge la aproximativ 208 milioane de lei în fiecare lună, ceea ce înseamnă aproape 2,5 miliarde de lei anual. Cele mai afectate categorii sunt asistenții medicali și personalul auxiliar.

Aceleași riscuri, sporuri diferite

Studiul arată că aceeași prevedere legală produce efecte diferite în funcție de categoria profesională, chiar și atunci când angajații lucrează în aceleași condiții.

Un exemplu este sporul de 85% acordat personalului din secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI). În practică, acesta reprezintă aproximativ 75% din salariul aflat în plată pentru medici, 61% pentru asistenții medicali și doar 34% pentru personalul auxiliar, deși toți își desfășoară activitatea în același mediu și sunt expuși acelorași riscuri.

Federația susține că această diferență reprezintă una dintre cele mai importante inechități ale sistemului actual.

Diferențe salariale de până la 25% între angajați cu aceeași funcție

Raportul mai evidențiază că doi angajați care ocupă aceeași funcție, au aceeași vechime și lucrează în același tip de secție pot încasa salarii diferite doar pentru că sunt angajați în spitale diferite.

Potrivit studiului, diferența de venit net poate ajunge la aproximativ 1.750 de lei pe lună, echivalentul unui decalaj de circa 25%.

Autorii cercetării afirmă că aceste diferențe sunt generate în principal de modul în care este aplicat plafonul pentru sporuri și nu de volumul sau complexitatea muncii.

În același timp, sindicatul susține că spitalele care se confruntă cu cele mai mari lipsuri de personal sunt și cele în care angajații suportă cea mai mare încărcare de muncă, în timp ce primesc venituri mai mici, situație pe care o califică drept o „dublă penalizare”.

De asemenea, raportul semnalează diferențe importante și în cazul salariilor personalului TESA, precum și acordarea netransparentă a stimulentelor salariale, fără criterii clare legate de performanță.

„Solidaritatea Sanitară” afirmă că proiectul noii legi a salarizării nu elimină niciuna dintre cele șase inechități identificate în sistem.

Mai mult, organizația susține că noua formă a legii ar reduce sporurile pentru condițiile de muncă, ar diminua plata gărzilor și a muncii prestate în zilele libere, ar coborî plafonul sporurilor la 20% și ar elimina diferențierea dintre specialitățile medicale.

Potrivit calculelor prezentate în studiu, pentru ca toate drepturile salariale existente să fie calculate la salariile de bază aflate în plată ar fi necesare fonduri suplimentare de aproximativ 266 de milioane de lei pe lună, respectiv circa 3,2 miliarde de lei anual, echivalentul a aproximativ 10,7% din cheltuielile totale de personal ale spitalelor publice.

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