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4 octombrie, ziua care a schimbat lumea: începea Războiul Crimeii, iar Sputnik 1 cucerea spațiul

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La 4 octombrie 1853 începea Războiul Crimeii, iar Principatele Române deveneau teatru de ocupație militară. În aceeași zi, în 1883, pleca prima garnitură Orient-Express, în 1957 era lansat Sputnik 1, iar în 1965 Papa Paul al VI-lea vizita Statele Unite.

O carte poștală pentru Orient Express
O carte poștală pentru Orient Express Foto: atlasobscura.com

4 octombrie 1853 – Începutul Războiului Crimeii

La 4 octombrie 1853 a început Războiul Crimeii (1853-1856), conflict în care Imperiul Rus s-a confruntat cu Imperiul Otoman, sprijinit ulterior de Marea Britanie, Franța și Regatul Sardiniei. Conflictul a avut ca punct de plecare disputa privind influența asupra Imperiului Otoman și statutul comunităților creștine din teritoriile acestuia.

Războiul Crimeii (1853 - 1856)
Războiul Crimeii (1853 - 1856) Foto: Arhivă

Principatele Moldovei și Țării Românești, aflate atunci sub suzeranitate otomană și sub protectorat rusesc, au devenit importante zone de operațiuni militare. Trupele ruse au ocupat Principatele în 1853, iar în 1854 au fost înlocuite de trupe austriece, care au rămas aici până după încheierea războiului.

4 octombrie 1883 – Prima călătorie a Orient-Express

La 4 octombrie 1883, trenul companiei franceze Compagnie Internationale des Wagons-Lits a efectuat prima călătorie a ceea ce avea să devină cunoscut drept Orient-Express. Garnitura a plecat din Paris și a circulat până la Giurgiu, în România, de unde călătorii au continuat traseul spre Constantinopol; ruta inițială este adesea prezentată drept Paris–Varna, cu legătura feroviară și maritimă prin România.

Primul afiș al Orient Express, realizat de Jules Chéret, în 1888
Primul afiș al Orient Express, realizat de Jules Chéret, în 1888 Foto: atlasobscura.com

Serviciul a fost conceput de antreprenorul belgian Georges Nagelmackers și a devenit unul dintre cele mai cunoscute trenuri internaționale europene. Prima călătorie a inclus un segment până la Giurgiu, traversarea Dunării cu vaporul până la Ruse și continuarea călătoriei cu trenul până la Varna, urmată de transport maritim spre Constantinopol.

4 octombrie 1957 – Lansarea Sputnik 1

La 4 octombrie 1957, Uniunea Sovietică a lansat Sputnik 1, primul satelit artificial al Pământului. Satelitul a fost transportat pe orbită de o rachetă R-7, de la complexul de lansare de la Baikonur, în RSS Kazahă, și a transmis semnale radio către stațiile de la sol.

Anul în care Principatele Române au devenit importante în Europa. Șansa unică ce a decis soarta României moderne
Pe octombrie 1957 Uniunea Sovietică a lansat pe orbită primul satelit artificial al Pământului
Pe octombrie 1957 Uniunea Sovietică a lansat pe orbită primul satelit artificial al Pământului Foto: Arhivă

Sputnik 1 avea o masă de aproximativ 83,6 kilograme și era echipat cu emițătoare radio alimentate de baterii. Lansarea a marcat începutul erei spațiale și a avut un rol important în competiția tehnologică dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică din timpul Războiului Rece.

4 octombrie 1965 – Papa Paul al VI-lea vizitează Statele Unite

La 4 octombrie 1965, Papa Paul al VI-lea a ajuns la New York, în cadrul primei vizite a unui papă în Statele Unite. În aceeași zi, el a susținut un discurs în fața Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, în care a pledat pentru pace și pentru soluționarea conflictelor prin mijloace diplomatice.

Vizita a avut loc în timpul Războiului din Vietnam, iar discursul de la ONU a inclus un apel la reducerea înarmării și la evitarea războiului. Paul al VI-lea s-a întâlnit, de asemenea, cu președintele american Lyndon B. Johnson în timpul vizitei sale.

4 octombrie 1978 – S-a născut actorul Marius Manole

La 4 octombrie 1978 s-a născut actorul român Marius Manole, la Iași. A absolvit Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, iar ulterior și-a construit cariera în principal în teatrul românesc, colaborând cu mai multe instituții teatrale din București și din țară.

Marius Manole s-a născut în anul 1978
Marius Manole s-a născut în anul 1978 Foto: Arhivă

Marius Manole a interpretat roluri în spectacole de teatru bazate atât pe dramaturgie românească, cât și pe texte ale unor autori străini. A primit mai multe distincții pentru activitatea sa scenică și a avut, de asemenea, apariții în producții cinematografice și de televiziune.

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