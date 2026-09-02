Revoltă în Italia după eliberarea unui bărbat acuzat că a violat o fată de 13 ani. A stat doar două nopți în arest

Decizia unei instanțe din Torino de a elibera un bărbat de 42 de ani, originar din Bangladesh, acuzat că a violat o fată de 13 ani, a provocat reacții puternice în Italia. Suspectul a petrecut doar două nopți în arest, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar, cu obligația de a se prezenta zilnic la poliție.

Foto: questure.poliziadistato.it

Incidentul s-a produs la sfârșitul lunii august, în cartierul Madonna di Campagna din nordul orașului Torino. Potrivit anchetatorilor, fata intrase într-un minimarket, moment în care bărbatul care lucra în magazin ar fi violat-o, relatează publicația italiană Notizie.it.

Polițiștii l-au reținut la scurt timp după incident. Printre probele din dosar se află și imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale magazinului. Potrivit autorităților, acestea susțin declarația victimei, pe care judecătoarea a descris-o drept precisă, coerentă și detaliată.

Judecătoarea a decis eliberarea suspectului

Procurorul a cerut menținerea bărbatului în arest, însă judecătoarea pentru anchete preliminare a decis eliberarea acestuia după două nopți.

Potrivit motivării, magistratul a ținut cont de faptul că suspectul nu avea antecedente penale, că a colaborat cu anchetatorii și că și-a exprimat regretul pentru fapta de care este acuzat.

„Am greșit. Nu am mai comis infracțiuni, este prima dată și îmi pare foarte rău”, ar fi declarat bărbatul în timpul audierii.

Judecătoarea a apreciat că nu există un pericol de fugă și că perioada petrecută în arest ar fi avut deja un efect descurajator. În aceste condiții, suspectul a fost lăsat în libertate, cu obligația de a se prezenta zilnic la poliție.

Anchetatorii verifică și o posibilă a doua agresiune

Cazul este complicat și de o altă posibilă agresiune sexuală. Potrivit anchetatorilor, imaginile camerelor de supraveghere ar fi surprins, cu aproximativ 40 de minute înaintea incidentului în care a fost implicată fata de 13 ani, o agresiune asupra unei femei adulte.

Femeia nu a fost încă identificată. Poliția încearcă să o găsească pentru a stabili ce s-a întâmplat și dacă aceasta dorește să depună plângere.

Giorgia Meloni: „Cine explică asta familiei?”

Hotărârea instanței a provocat reacții inclusiv la nivelul Guvernului italian. Premierul Giorgia Meloni a criticat public situația și a întrebat: „Cine explică asta familiei?”, referindu-se la eliberarea suspectului după o perioadă atât de scurtă de arest.

Meloni a anunțat că Ministerul Justiției va verifica modul în care a fost luată decizia.

Ministrul Justiției, Carlo Nordio, a precizat că nu poate interveni în hotărârile instanțelor, însă, invocând „caracterul excepțional al cazului” și „alarma socială” provocată, a dispus trimiterea unor inspectori la Tribunalul din Torino pentru verificarea procedurii.

Și Procuratura din Torino a anunțat că va contesta decizia și va solicita instanței competente să reanalizeze măsura dispusă de judecătoare.

Între timp, minimarketul în care ar fi avut loc agresiunea a fost închis temporar și preventiv, în cadrul unor verificări administrative. Autoritățile verifică inclusiv modul în care era administrat magazinul și dacă erau respectate toate regulile privind desfășurarea activității comerciale.

Cazul a devenit rapid și un subiect politic în Italia, alimentând dezbaterile privind criminalitatea, migrația și relația dintre Guvernul condus de Giorgia Meloni și sistemul judiciar.