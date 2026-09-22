Procurorii din Ungaria cer ridicarea imunității a trei parlamentari, inclusiv a premierului Péter Magyar

Imunitatea parlamentarilor din Ungaria a revenit în centrul atenției după ce procurorii au solicitat Parlamentului ridicarea imunității celor doi foști miniștri din Guvernul Orban, în timp ce o cerere separată vizează și imunitatea premierului Péter Magyar.

Este vizată și imunitatea premierului Peter Magyar Foto: AFP

Péter Magyar este vizat într-un dosar de furt după ce, potrivit procurorilor, a luat telefonul unui bărbat și l-a aruncat în Dunăre, în urma unei petreceri din 2024. Parlamentul Ungariei va decide dacă imunitatea celor trei deputați va fi ridicată, scrie portalul de știri independent Telex.

Anterior, Parlamentul European respinsese ridicarea imunității lui Péter Magyar, motiv pentru care Parchetul Central de Investigații a închis atunci procedura. După ce liderul Partidului Tisza a devenit deputat în Parlamentul Ungariei, în luna mai, ancheta a fost reluată, iar procurorii au solicitat acum Parlamentului Ungariei să ridice imunitatea parlamentarului.

Potrivit unei declarații anterioare a procurorilor, în primele ore ale zilei de 21 iunie 2024, Péter Magyar s-a certat cu un bărbat care îl filma în clubul Ötkert din Budapesta. Magyar i-ar fi smuls telefonul din mână, iar ulterior l-ar fi aruncat în Dunăre. Telefonul a fost recuperat ulterior cu ajutorul scafandrilor.

În cazul lui Miklós Seszták, procurorii suspectează că fostul ministru al Dezvoltării ar fi primit mită de la companii care aveau contracte cu Volánbusz.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi primit peste 1 miliard de forinți în legătură cu mai multe investiții finanțate de stat derulate în perioada 2015-2018, precum și alte 270 de milioane de forinți de la o companie care a câștigat contracte pentru piscine și săli de sport. Procurorii susțin că faptele ar putea întruni elementele infracțiunii de luare de mită.

În cazul lui Balázs Hankó, procurorii îl suspectează că ar fi contribuit la folosirea necorespunzătoare a fondurilor Fondului Național pentru Cultură, inclusiv pentru cheltuieli de campanie și în scopuri personale ale beneficiarilor.

Potrivit anchetatorilor, în 1.079 de cazuri, între septembrie 2025 și martie 2026, documentele de finanțare ar fi fost utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, provocând o pagubă de 17,3 miliarde de forinți bugetului de stat. Procurorii consideră că faptele lui Hankó ar putea constitui abuz în serviciu cu consecințe financiare deosebit de grave.