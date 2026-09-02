 Un orădean, reținut după ce a fost filmat masturbându-se la fereastra apartamentului. Polițiștii au deschis anchetă | adevarul.ro
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Video Un orădean, reținut după ce a fost filmat masturbându-se la fereastra apartamentului. Polițiștii au deschis anchetă

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Un bărbat de 47 de ani din Oradea a fost reținut pentru 24 de ore și s-a ales cu dosar penal, după ce ar fi fost surprins de mai multe persoane în timp ce se masturba la fereastra apartamentului său.

Sursa video: ebihoreanul.ro

Incidentul a avut loc marți, 1 septembrie, în jurul orei 23.00, într-un bloc din Oradea, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bihor.

„Un bărbat, de 47 de ani, din municipiul Oradea, s-ar fi expus în mod intenționat, în timp ce ar fi săvârșit acte sexuale explicite, la fereastra unei încăperi a locuinței sale, fiind observat de mai multe persoane”, a transmis Poliția din Bihor.

Potrivit informațiilor publicate de eBIHOREANUL, incidentul s-ar fi produs în zona blocurilor Prima, din cartierul Nufărul. Cazul a intrat în atenția polițiștilor de la Investigații Criminale Bihor, iar bărbatul a fost reținut miercuri dimineață pentru 24 de ore.

El este cercetat penal pentru ultraj contra bunelor moravuri, iar ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea.

Potrivit unor vecini citați de publicația locală, bărbatul nu s-ar afla la prima situație de acest fel. Unul dintre locatari a susținut că acesta ar fi avut un comportament similar încă din luna noiembrie și a transmis publicației imagini în sprijinul afirmațiilor sale.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

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