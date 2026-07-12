Trump, Meloni și Macron, incluși pe o „listă a răzbunării” publicată de un ziar din Iran

Un ziar iranian a publicat o „listă a răzbunării” cu lideri mondiali care ar urma să fie vizați ca represalii pentru uciderea ayatollahului Ali Khamenei, fostul lider suprem al Iranului.

Lista a fost publicată de cotidianul conservator Hamshahri, editat de autoritățile de la Teheran și cunoscut pentru tonul său provocator. În partea de sus a infograficului apar fotografiile lui Donald Trump și Benjamin Netanyahu, peste frunțile cărora sunt suprapuse ținte de lunetist, potrivit The Telegraph.

Sub acestea sunt prezentați alți 11 lideri politici, îmbrăcați în uniforme portocalii de deținuți. Printre ei se numără premierul britanic Keir Starmer, secretarul de stat american Marco Rubio, premierul italian Giorgia Meloni și președintele francez Emmanuel Macron.

Lista a fost publicată în contextul în care Mojtaba Khamenei, fiul regretatului ayatollah și noul lider suprem al Iranului, a făcut primele declarații publice după procesiunea funerară de șase zile organizată săptămâna trecută în memoria tatălui său.

„Răzbunarea este voința națiunii noastre și trebuie, inevitabil, să fie dusă la îndeplinire. Acești criminali, ale căror nume figurează pe o listă, vor coborî în mormânt cu dorința neîmplinită de a muri liniștiți, în propriile paturi”, a declarat Mojtaba Khamenei.

Noul lider suprem nu a mai fost văzut în public dinaintea războiului și, potrivit informațiilor apărute anterior, ar fi fost rănit în același atac din 28 februarie în care și-a pierdut viața tatăl său.

Cotidianul Hamshahri a publicat declarația lui Mojtaba Khamenei alături de infograficul distribuit online, însă agenția AFP a relatat că acesta nu a apărut și în ediția tipărită a ziarului.

Nu există indicii că lista ar fi fost aprobată oficial de autoritățile de la Teheran, iar Mojtaba Khamenei nu a precizat identitatea „criminalilor” pe care îi consideră responsabili pentru moartea tatălui său. Cu toate acestea, mai multe instituții media din SUA au relatat în această săptămână că Iranul ar fi pus la cale un plan pentru asasinarea lui Donald Trump.

Potrivit informațiilor furnizate de Israel Statelor Unite, exista un plan „specific” de asasinare a președintelui american. Acesta ar putea explica de ce Donald Trump a decis să schimbe aeronava și să folosească un avion mai vechi pentru a părăsi summitul NATO desfășurat în Turcia.

CNN a relatat că autoritățile americane monitorizau de mai mult timp un flux constant de informații privind posibile planuri de asasinare a președintelui, însă avertismentul transmis de Israel era unul nou și viza un complot concret. Postul de televiziune citează surse care au cunoștință de informațiile de intelligence.

La plecarea de la summitul NATO, Donald Trump le-a declarat jurnaliștilor aflați la bordul aeronavei Air Force One: „Vor să-l elimine pe liderul Statelor Unite, adică pe mine. Sunt pe nu știu câte liste. Am văzut în această dimineață că figurez pe fiecare dintre listele lor.”

Între timp, luptele s-au intensificat din nou duminică, punând sub semnul întrebării eforturile deja fragile de a ajunge la un acord de pace permanent. Statele Unite au lovit aproximativ 140 de ținte în atacuri desfășurate duminică dimineață, ca răspuns la atacurile asupra navelor comerciale din zonă.