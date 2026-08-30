Vulcanul care amenință o zonă dens populată din Europa. Plan de evacuare pentru 500.000 de oameni

Unul dintre cele mai monitorizate sisteme vulcanice din Europa se află în Italia, în apropierea orașului Napoli. Activitatea din zona Campi Flegrei este urmărită constant de specialiști, iar autoritățile italiene au pregătit un plan pentru evacuarea rapidă a aproximativ 500.000 de persoane în cazul unei agravări a situației.

Unul dintre cele mai monitorizate sisteme vulcanice din Europa se află în apropierea orașului Napoli Foto: Arhivă

Campi Flegrei, cunoscută în România drept Câmpiile Flegree, este o vastă calderă vulcanică aflată la vest de Napoli. Spre deosebire de un vulcan obișnuit, cu un crater bine definit, zona cuprinde mai multe centre vulcanice, notează tn.cz, citata de știrileprotv.ro.

Regiunea este cunoscută pentru perioadele în care terenul se ridică și coboară, fenomene care pot fi însoțite de activitate seismică.

Cutremure și ridicarea terenului

În ultimii ani, specialiștii au observat o intensificare a activității seismice. La sfârșitul lunii iulie, un cutremur cu magnitudinea 4,7 a afectat zona, provocând rănirea a peste 20 de persoane și avarierea mai multor clădiri.

În prezent, nivelul de alertă pentru Campi Flegrei este galben. Monitorizările arată însă că suprafața terenului continuă să se ridice, fenomen observat începând din februarie, cu o medie de aproximativ un centimetru pe lună.

Specialiștii urmăresc permanent evoluția parametrilor vulcanici și seismici. Deși datele actuale nu indică o situație care să impună evacuarea, autoritățile se pregătesc pentru scenariul în care activitatea s-ar intensifica.

Evacuarea ar trebui realizată în 72 de ore

Zona considerată cea mai expusă este cunoscută drept „zona roșie”. Aici locuiesc aproximativ 500.000 de oameni, iar pentru aceștia există un plan de evacuare în cazul în care riscul unei erupții ar deveni iminent.

Planul prevede desfășurarea operațiunii într-un interval total de 72 de ore. Primele 12 ore ar fi destinate pregătirii populației, urmate de 48 de ore pentru evacuarea propriu-zisă. Ultimele 12 ore ar constitui o perioadă suplimentară de siguranță.

Momentul unei eventuale erupții rămâne imposibil de anticipat

Una dintre principalele dificultăți pentru vulcanologi este imposibilitatea de a spune cu exactitate dacă și când va avea loc o erupție și în ce punct s-ar produce aceasta.

Specialiștii avertizează că lipsa unor semnale evidente nu înseamnă că sistemul vulcanic a devenit inactiv. Activitatea subterană poate continua chiar și în perioade aparent calme.