 Războiul comercial cu Trump împinge Canada spre Europa. Mark Carney vrea statut de „membru asociat” al UE | adevarul.ro
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Războiul comercial cu Trump împinge Canada spre Europa. Mark Carney vrea statut de „membru asociat” al UE

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Premierul Canadei, Mark Carney, dorește consolidarea relațiilor cu Uniunea Europeană și analizează posibilitatea ca țara sa să devină „membru asociat” al blocului comunitar.

premier canadian Mark Carney și președintele francez Emmanuel Macron
Premierul canadian Mark Carney și președintele francez Emmanuel Macron Foto: X / Mark Carney

UE, care în trecut nu a dat dovadă de flexibilitate în ceea ce privește regulile de aderare, este deschisă ideii de a acorda Canadei un statut de membru asociat, care deocamdată nu există, spun oficiali europeni și canadieni care au dorit să-și păstreze anonimatul, potrivit Reuters.

Ambasada Canadei la Bruxelles și reprezentanții Comisiei Europene nu au răspuns solicitărilor separate de comentarii.

Escaladarea războiului comercial dintre Canada și Statele Unite a sporit urgența reorientării strategice a Canadei către alți parteneri comerciali.

Relațiile Canadei cu Washingtonul s-au deteriorat puternic de la revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă, la începutul anului 2025, pe fondul unor dispute comerciale și al altor neînțelegeri. Conflictul comercial a dus la impunerea unor tarife asupra unor schimburi comerciale transfrontaliere în valoare de zeci de miliarde de dolari.

Canada și UE discută modalități prin care bunurile și serviciile canadiene, precum și lucrătorii implicați în lanțuri de aprovizionare strategice, inclusiv în domenii precum energia, inteligența artificială, apărarea și mineralele critice, să poată circula liber, ceea ce ar echivala, în practică, cu extinderea graniței UE, potrivit The Wall Street Journal.

Canada și Uniunea Europeană discută, de asemenea, despre instalarea unor cabluri submarine, construirea în comun de centre de date, dezvoltarea unor servicii de stocare în cloud și a unor noi rețele și infrastructuri de sateliți, precum și despre infrastructura necesară pentru transportul energiei canadiene către UE, a relatat publicația.

Carney a discutat în mod regulat cu mai mulți lideri europeni, în special cu președintele francez Emmanuel Macron, despre posibilitatea ca cetățenii canadieni să poată locui și munci fără viză în UE, potrivit WSJ, care citează doi oficiali familiarizați cu situația.

Cei doi lideri urmează să se întâlnească mai târziu în această lună. Biroul de presă al lui Macron nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Proiectul de apropiere strânsă între Canada și UE nu este însă ușor de realizat, după cum a demonstrat opoziția puternică față de un acord comercial mult mai modest, mai notează Reuters.

La mai bine de un deceniu de la încheierea acordului și la nouă ani de la intrarea sa provizorie în vigoare, mai multe state membre ale UE încă nu l-au ratificat.

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