Canadienii boicotează tot ce este american. Amenințările lui Trump au alimentat protestul

Canadienii boicotează tot mai multe produse și servicii americane, de la alimente și mașini până la tehnologie și călătorii, în semn de protest față de politicile lui Donald Trump și amenințările la adresa suveranității Canadei.

Canadienii boicotează produsele americane din cauza politicilor lui Trump Foto: Arhivă

Pentru William McDonald, în vârstă de 38 de ani, mecanic de motoare diesel din Thunder Bay, Ontario, „produsele canadiene sunt întotdeauna prima alegere”, chiar dacă asta înseamnă că facturile sale săptămânale sunt mai mari.

„De îndată ce Trump a început să impună acele tarife în februarie (anul trecut), am început să boicotez produsele americane”, a spus el pentru The Guardian.

În această săptămână, SUA au impus tarife de 50% asupra unor produse canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari americani (15 miliarde de lire sterline), iar Mark Carney, premierul Canadei, a promis să răspundă cu măsuri echivalente, după prăbușirea negocierilor comerciale dintre cele două țări, la sfârșitul săptămânii trecute.

Donald Trump a ripostat joi, ordonând guvernului federal să redenumească Lacul Ontario în „Lacul America”.

Astfel de acțiuni au alimentat și mai mult un boicot pe scară largă al produselor și serviciilor americane de către canadieni, început la începutul anului trecut, ca reacție la războiul comercial declanșat de președinte și la amenințările sale de a anexa vecinul din nord.

Peste 3.500 de persoane din toate colțurile Canadei au povestit publicației Guardian, în cadrul unei solicitări online, cum și-au schimbat stilul de viață ca reacție la poziția politică și economică a administrației americane.

Cumpărarea exclusivă a produselor alimentare canadiene, inclusiv a fructelor și legumelor proaspete, precum și boicotarea călătoriilor în sudul graniței s-au numărat printre cele mai frecvente răspunsuri.

Mulți au renunțat să mai plătească pentru produse tehnologice americane, servicii de streaming oferite de Netflix, Amazon Prime, Apple TV și Disney+, combustibil, vehicule precum Tesla și sortimente de whiskey, inclusiv Jack Daniel’s. De asemenea, au început să evite rețelele sociale precum X, Facebook și Instagram.

În iulie, un sondaj realizat de Angus Reid a arătat că 40% dintre persoanele care fac cumpărături alimentare verificau în mod activ țara de origine a produselor, iar majoritatea celor care făceau acest lucru evitau, pe cât posibil, produsele americane.

„Cred că trebuie să fii în Canada pentru a înțelege cât de profundă este antipatia față de SUA”

Acronimele ABUS („Anything but US” - „Orice, numai SUA”) și ABUSA („Anywhere but USA” - „Oriunde, numai în SUA”), precum și sloganul „Elbows Up!” – o expresie preluată din hochei, care face referire la o apărare fermă – au început să apară în Canada anul trecut.

„Cred că trebuie să fii în Canada pentru a înțelege cât de profundă este antipatia față de SUA... chiar și în rândul oamenilor de pe întregul spectru politic”, a spus Denise, din Winnipeg, Manitoba.

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Elizabeth Lorenz, în vârstă de 68 de ani, profesoară pensionară din Nanaimo, Columbia Britanică, a spus că este dispusă chiar să modifice rețetele pentru a se descurca fără anumite ingrediente.

„Citesc etichetele produselor ambalate, iar dacă sunt fabricate în SUA, nu le cumpăr”, a spus ea. „Pastele Annie’s sunt un exemplu de produs pe care nu îl mai cumpăr.

Jane, în vârstă de 54 de ani, profesoară, s-a numărat printre numeroasele persoane care consideră că relația dintre SUA și Canada a fost grav afectată, poate chiar iremediabil.

„Cu siguranță nu voi sprijini economia Americii cât timp această administrație este la putere și, ca să fiu sinceră, poate că nu o voi mai face niciodată”, a spus ea.

„Mi-am vândut toate produsele Apple”

Același lucru este valabil și în cazul lui James Buchan, în vârstă de 36 de ani, care lucrează în IT, locuiește în Halifax, Nova Scotia, și se descrie drept „un om care citește mereu etichetele”.

„Toate produsele Procter & Gamble și Colgate au fost înlocuite cu produse de la Attitude și Lavo, din Quebec”, a spus el. „Produsele canadiene sunt destul de ușor de găsit și putem cumpăra alimente din Mexic, dar mesele gata preparate sunt mai greu de găsit, deoarece SUA dețin practic controlul asupra acestui segment. Așadar, schimbarea poate fi mai dificilă pentru unii.”

El și-a făcut, de asemenea, ordine printre produsele tehnologice.

„Mi-am vândut toate produsele Apple: un MacBook vechi de un an, un iPhone, AirTag-uri și AirPods și le-am înlocuit cu alternative”, a spus el. „Tehnologia a fost partea cea mai ușoară, nu îmi lipsesc deloc iPhone-ul sau Mac-ul.”

Și-a schimbat furnizorii de servicii de e-mail cu unii cu sediul în Europa și a făcut același lucru în cazul aplicațiilor de hărți, de învățare a limbilor străine și al calendarului. De asemenea, a renunțat la Facebook, Reddit, Instagram și WhatsApp.

„Nu mă voi întoarce la produsele americane”

„Nu mă voi întoarce la produsele americane, chiar dacă regimul se schimbă, deoarece SUA nu sunt de încredere și nu sunt un partener pe care te poți baza”, a spus Sarika, în vârstă de 61 de ani, cadru universitar din Vancouver.

„Este păcat, deoarece mulți dintre noi, cei care trăim în regiunile de frontieră, avem prieteni de cealaltă parte a graniței și nu vrem să le vedem afacerile și orașele suferind. Dar poate că americanii se vor implica acum puțin mai mult în procesul electoral și vor contribui la alegerea și susținerea unui guvern și a unui sistem comercial mai echitabile și mai juste.”

Vikram, în vârstă de 51 de ani, care lucrează la o companie financiară și locuiește în Toronto, a spus că refuză să călătorească în SUA, deși are rude acolo. Acestea îl vizitează în schimb pe el. De asemenea, evită produsele americane și boicotează acum Amazon.

El a exprimat sentimentul multora dintre cei care consideră regretabilă evoluția situației.

„Mi se pare foarte trist că oamenii din Canada sunt nevoiți să facă acest lucru pentru a protesta față de aceste amenințări ridicole la adresa suveranității noastre, dar nu sunt sigur cum altfel am putea reacționa”, a spus el. „Nu ne putem întoarce la modul în care priveam relația cu SUA înainte, pentru că lucrurile s-au schimbat. Trebuie să ne reorientăm pentru propria noastră protecție și pentru a ne păstra suveranitatea și controlul asupra economiei.”