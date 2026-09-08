 Canada începe să taxeze cu până la 50% produsele din SUA. Războiul comercial dintre cele două țări se intensifică | adevarul.ro
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Canada începe să taxeze cu până la 50% produsele din SUA. Războiul comercial dintre cele două țări se intensifică

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Canada a introdus marți noi tarife vamale pentru produse importate din Statele Unite, în valoare de aproape 28 de miliarde de dolari canadieni, echivalentul a aproximativ 20 de miliarde de dolari americani. Taxele, care ajung până la 50%, reprezintă răspunsul Ottawei la măsurile comerciale impuse de administrația Trump.

Mark Carney și Donald Trump.
Mark Carney și Donald Trump. Foto: captură video X

Noile tarife se aplică mai multor produse americane, de la oțel și mobilă până la îmbrăcăminte. Inițial, pe listă s-au aflat și peștele proaspăt și homarul, însă autoritățile canadiene au renunțat ulterior la aceste produse în urma presiunilor venite din partea industriei piscicole, relatează BBC.

Negocierile dintre cele două țări au eșuat

Atât oficialii americani, cât și cei canadieni au declarat că își doresc un acord comercial, însă negocierile s-au blocat la sfârșitul lunii august și nu există, deocamdată, semne că acestea vor fi reluate.

Premierul canadian Mark Carney a declarat că țara sa caută în continuare un acord „durabil” și în interesul ambelor state.

„Suntem pregătiți să ne așezăm la masă și să încheiem acel acord atunci când americanii vor fi pregătiți”, a afirmat Carney.

Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a susținut însă că următoarea mișcare trebuie făcută de Canada.

„Le-am oferit cea mai bună înțelegere, au privit-o drept în față și au întors spatele”, a declarat Greer pentru Fox News, adăugând că legăturile dintre cele două guverne au fost limitate după prăbușirea negocierilor.

Oficialul american a avertizat, de asemenea, că Statele Unite ar putea răspunde măsurilor canadiene prin restricționarea importurilor unor produse din Canada.

Donald Trump amenință Bombardier

Tensiunile dintre cele două țări au crescut și după ce Donald Trump a amenințat luni că va opri toate afacerile Statelor Unite cu producătorul canadian de avioane Bombardier, dacă acesta nu își mută producția în SUA.

Bombardier este una dintre cele mai importante companii din Canada și a contribuit cu peste 7 miliarde de dolari canadieni la PIB-ul țării în 2024, potrivit unui raport realizat de PwC la comanda companiei.

Trump a lansat în ultimele zile mai multe critici la adresa Canadei pe rețeaua sa Truth Social, inclusiv cu privire la cursul de schimb dintre dolarul american și cel canadian.

Comerț de aproape 900 de miliarde de dolari

Statele Unite și Canada au cea mai mare relație comercială bilaterală din lume, cu schimburi de bunuri și servicii evaluate la aproape 900 de miliarde de dolari în 2025.

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Noile taxe americane și canadiene pun însă presiune asupra companiilor de pe ambele maluri ale graniței, care încearcă să își adapteze activitatea la noul context comercial.

În prezent, SUA aplică o taxă de 25% pentru automobilele și camioanele canadiene, precum și tarife pentru oțelul, aluminiul și cheresteaua importate din Canada. La sfârșitul lunii august, administrația Trump a introdus tarife de 50% pentru alte produse canadiene, printre care lactate, alcool, bețe de hochei și parfumuri.

La rândul său, Canada aplică noile taxe „dolar pentru dolar”, după cum le-a descris premierul Mark Carney. Acestea se adaugă tarifelor deja existente pentru automobilele și camioanele americane care nu respectă prevederile acordului comercial dintre SUA, Canada și Mexic.

Economiștii avertizează că prețurile ar putea crește

Deși sondajele arată că majoritatea canadienilor susțin impunerea unor tarife de retorsiune împotriva Statelor Unite, economiștii avertizează că măsurile ar putea duce la creșterea prețurilor pentru consumatori.

Îmbrăcămintea, alimentele și mobilierul se numără printre produsele care s-ar putea scumpi ca urmare a noilor taxe.

Camera de Comerț a Canadei i-a cerut guvernului Carney să adopte o strategie atentă în ceea ce privește represaliile comerciale.

„Companiile înțeleg represaliile, dar nu vor să vadă o escaladare fără sfârșit”, a declarat Candace Laing, președinta și directoarea executivă a Camerei de Comerț a Canadei.

Canada încearcă să-și reducă dependența de SUA

Noile tarife vin într-un moment în care economia canadiană a dat și semne de reziliență. PIB-ul a crescut cu 3,3% în al doilea trimestru, iar între aprilie și iulie au fost create 181.000 de locuri de muncă.

În august însă, economia canadiană a pierdut aproximativ 41.000 de locuri de muncă, perioadă care a coincis cu introducerea noilor tarife americane și cu eșecul negocierilor comerciale.

Premierul Mark Carney a promis că va diversifica relațiile comerciale ale Canadei și va reduce dependența de piața americană. Datele din luna iulie arată că ponderea exporturilor canadiene destinate SUA a scăzut la 66%, de la o medie de aproximativ 75% înainte de izbucnirea războiului comercial.

Pe măsură ce tarifele intră în vigoare de ambele părți ale frontierei, companiile canadiene și americane se pregătesc pentru o perioadă de incertitudine. Perspectiva unui acord comercial între Ottawa și Washington rămâne deocamdată neclară.

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