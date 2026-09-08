Trump a publicat o hartă în care Canada, Groenlanda și Mexicul apar acoperite de steagul SUA

Președintele american Donald Trump a publicat pe rețelele sociale o hartă în care steagul Statelor Unite este suprapus peste o mare parte din America de Nord, inclusiv Canada, Mexic și Groenlanda, dar și peste Islanda și mai multe insule din Caraibe.

Trump a publicat o hartă în care steagul SUA acoperă Canada, Groenlanda și Mexicul Foto: Profimedia

Imaginea, publicată luni pe Truth Social, include SUA, Canada, Mexic, o parte din America Centrală, Groenlanda, Islanda, Cuba și Jamaica.

Trump a publicat o hartă în care steagul SUA acoperă Canada, Groenlanda și Mexicul Foto: Truth Social

Postarea vine după ce Trump a vorbit în repetate rânduri despre preluarea Groenlandei și a Canadei și despre controlul asupra Canalului Panama. Includerea Mexicului și a unor teritorii din Caraibe reprezintă însă o extindere a acestor ambiții teritoriale, notează publicația The Hill.

Publicarea hărții are loc și pe fondul tensiunilor comerciale dintre Washington și Ottawa. Statele Unite și Canada au impus reciproc tarife asupra unor produse în ultima lună, iar Trump a semnat recent un ordin prin care a redenumit partea americană a lacului Ontario drept „Lake America”.

Cu o zi înainte, președintele american a publicat o altă hartă, în care statul New Mexico era prezentat drept „New America”, după ce pe internet circulase în mod fals informația că Trump ar fi schimbat oficial numele statului.