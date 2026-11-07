Rămășițe umane descoperite la bordul petrolierului lovit de o dronă în apropiere de Sulina. Șase marinari ar fi murit

Rămășițe umane au fost descoperite la bordul petrolierului „Wine Trader”, lovit de o dronă în urmă cu aproximativ două săptămâni în largul coastelor României. Nava, care naviga sub pavilionul San Marino, a fost transferată în portul bulgar Varna pentru reparații.

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Potrivit autorităților bulgare, rămășițele ar putea aparține celor șase marinari dispăruți, însă numărul victimelor urmează să fie stabilit în urma analizelor ADN, relatează AFP.

Descoperirea a fost făcută în timpul operațiunilor de curățare a navei. Parchetul din Varna a anunțat că rămășițele umane erau într-o stare avansată de degradare și că au fost dispuse expertize ADN pentru identificarea victimelor.

O sursă din cadrul forțelor de ordine bulgare a declarat pentru AFP că starea acestora nu permite stabilirea cu certitudine a numărului de persoane decedate, însă este vorba, cel mai probabil, despre șase victime.

Șapte marinari au fost dați dispăruți după atacul din apropiere de Sulina

Petrolierul „Wine Trader” a fost lovit pe 15 octombrie, la aproximativ 24 de kilometri sud-est de Sulina, în apropierea gurii de vărsare a Dunării. În urma incidentului, șapte dintre cei 12 membri ai echipajului au fost dați dispăruți, iar ceilalți cinci au fost salvați.

La începutul lunii noiembrie, nava a ajuns în portul bulgar Varna, unde au început lucrările de reparații. Autoritățile bulgare au deschis o anchetă, în paralel cu investigațiile desfășurate în România.

Zeci de victime în urma atacurilor cu drone asupra navelor din Marea Neagră

Incidentelemaritime din regiunea Mării Negre s-au intensificat în ultimul timp. De la începutul lunii octombrie, cel puțin nouă nave comerciale au fost lovite de drone în largul coastelor României și Bulgariei. Bilanțul acestor incidente indică 34 de persoane decedate sau date dispărute.

Evenimentul are loc cu puțin timp înaintea vizitei oficiale a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în regiunea Mării Negre, programată pentru 9 și 10 noiembrie.

Oficialul european va ajunge luni la București, iar marți se va deplasa la Varna, unde are programate discuții cu premierul bulgar Roumen Radev și o vizită la Academia Navală, potrivit programului anunțat de Comisia Europeană.